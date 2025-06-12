Ольга Харлан не вошла в заявку сборной на Евро-2025: причина

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Харлан пропустит чемпионат Европы по фехтованию, который стартует 14 июня в итальянской Генуе.

Об этом сообщила Федерация фехтования Украины, опубликовав состав нашей команды.

Харлан пропустит Евро-2025 по фехтованию

В украинской федерации сообщили, что Харлан не вошла в заявку сборной Украины, поскольку не принимала участия в подготовке к соревнованиям и лишь недавно возобновила самостоятельные тренировки после перерыва, взятого после Олимпиады.

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Изданию Tribuna.com в ФФУ сказали, что Ольга в текущем сезоне отдыхает.

— В подготовке команды к чемпионату Европы-2025 (Харлан, — Ред.) участия не принимала, не имела привычной фехтовальной практики. Ольга пока что занимается общей физической подготовкой, это не подготовка к конкретным стартам. Этот сезон она отдыхает, — заявили там.

На чемпионат Европы по фехтованию-2025 сборная Украины отправилась в составе 26 спортсменов: 14 выступят в женских соревнованиях, 12 — в мужских.

Состав сборной Украины на Евро-2025 по фехтованию

Женщины

Сабля: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондарь, Дарья Гонцова;

Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондарь, Дарья Гонцова; Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные соревнования), Екатерина Буденко (командные соревнования);

Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные соревнования), Екатерина Буденко (командные соревнования); Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные соревнования), Анна Максименко (командные соревнования).

Мужчины

Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин;

Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин; Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский;

Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский; Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь, Никита Кошман.

На чемпионате Европы-2025 по фехтованию разыграют 12 комплектов наград: по шесть у мужчин и женщин.

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