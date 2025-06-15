Рассел победил на Гран-при Канады, у Mercedes – двойной подиум

Пилот Mercedes Джордж Рассел победил на Гран-при Канады, стартовав с поул-позиции. Для британца это первая победа в текущем сезоне и четвертая в карьере в Формуле-1.

Второе место на подиуме занял действующий чемпион Макс Ферстаппен из Red Bull, а тройку лидеров замкнул другой гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли, для которого это первый подиум в карьере.

Рассел — победитель Гран-при Канады

Победитель гонки Джордж Рассел выбрал правильную тактику, которая позволила ему парировать попытки Ферстаппена обойти его на первом повороте, а затем сумел удержать гонщика Red Bull позади на протяжении всей гонки.

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А вот для конюшни McLaren этап в Монреале стал первым в текущем сезоне, когда ни один из гонщиков команды не занял одного из трех призовых мест.

На 67-м круге Ландо Норрис, пытаясь обогнать своего напарника Оскара Пиастри, врезался в него, а затем в стену. Из-за этого на трассе появился автомобиль безопасности, а для британца гонка завершилась досрочно.

Пиастри финишировал лишь четвертым, уступив позицию 18-летнему Андреа Кими Антонелли — для юного итальянца это первый подиум в Формуле-1.

На пятом и шестом местах финишировали гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Причем последний в середине гонки стал сообщать о повреждении болида. И, как выяснилось впоследствии, причиной этого стало то, что 40-летний британец сбил на трассе сурка.

В зоне очков также финишировали Фернандо Алонсо (Aston Martin), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber), Эстебан Окон (Haas) и Карлос Сайнс (Williams).

Результаты Гран-при Канады

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 198 очков. Вторым идет Норрис со 176 очками, а Ферстаппен — третий (155).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 374 очками, опережая Mercedes (199) и Ferrari (183).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Шпильберге, где 27-29 июня ожидается Гран-при Австрии.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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