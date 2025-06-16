Историческое серебро: Алина Комащук завоевала первую личную медаль на ЧЕ 2025

Украинская саблистка Алина Комащук стала вице-чемпионкой Европы по фехтованию. На турнире, который проходит в итальянской Генуе, она завоевала серебряную медаль в личном первенстве.

Алина Комащук взяла серебро на Чемпионате Европы 2025

В групповом туре Комащук выиграла все свои бои. В 1/16 финала сделала камбэк и прошла в следующий круг, после чего одолела соперниц из Греции, Италии и Польши. В финале украинка уступила действующей чемпионке Европы в составе команды – француженке Саре Нутча – со счетом 6:15.

Это первая личная медаль чемпионата Европы в карьере Алины Комащук. Ранее она пять раз завоевывала награды в составе сборной.

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Комащук стала лишь пятой украинкой в истории, которая завоевала личную медаль на чемпионате Европы по фехтованию на саблях. До нее на пьедестал поднимались Ольга Харлан, Галина Пундик, Елена Хомрова и Елена Воронина.

К слову, звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан в этом году не участвует в турнире в Генуе. Двукратная олимпийская чемпионка не вошла в заявку сборной Украины.

Как сообщили в Федерации фехтования Украины, она присоединилась к подготовке и только недавно возобновила самостоятельные тренировки для входа в общую физическую форму после перерыва, который взяла, вернувшись с прошлогодней Олимпиады. В текущем сезоне Харлан отдыхает и пока не готовится к конкретным стартам.

Источник : НОК

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