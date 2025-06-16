Історичне срібло: Аліна Комащук здобула першу особисту медаль на ЧЄ-2025

Українська шаблістка Аліна Комащук стала віцечемпіонкою Європи з фехтування. На турнірі, який триває в італійській Генуї, вона здобула срібну медаль в особистій першості.

Аліна Комащук взяла срібло на Чемпіонаті Європи-2025

У груповому турі Комащук виграла всі свої бої. В 1/16 фіналу зробила камбек і пройшла до наступного кола, після чого здолала суперниць із Греції, Італії та Польщі. У фіналі українка поступилася чинній чемпіонці Європи у складі команди – француженці Сарі Нутча – з рахунком 6:15.

Це перша особиста медаль чемпіонату Європи в кар’єрі Аліни Комащук. Раніше вона п’ять разів здобувала нагороди в складі збірної.

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Комащук стала лише п’ятою українкою в історії, яка виборола особисту медаль на чемпіонаті Європи з фехтування на шаблях. До неї на п’єдестал підіймалися Ольга Харлан, Галина Пундик, Олена Хомрова та Олена Вороніна.

До слова, зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан цього року не бере участі в турнірі в Генуї. Дворазова олімпійська чемпіонка не увійшла до заявки збірної України.

Як повідомили у Федерації фехтування України, вона долучалася до підготовки і лише нещодавно відновила самостійні тренування для входу у загальну фізичну форму після перерви, яку взяла, повернувшись з тогорічної Олімпіади. У поточному сезоні Харлан відпочиває й поки що не готується до конкретних стартів.

Джерело : НОК

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