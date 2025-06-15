Роман Свичкарь принес Украине первое за 31 год золото ЧЕ в мужской шпаге

Украинский шпажист Роман Свичкарь выиграл золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, который накануне стартовал в итальянском городе Генуя.

Для Украины это первое золото в мужской одиночной шпаге на чемпионатах Европы с 1994 года.

Роман Свичкарь — чемпион Европы-2025 по фехтованию

В финале соперником 31-летнего Свичкара был хозяин дорожки Маттео Гарасси, которого он одолел со счетом со счетом 15:11.

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В полуфинале Роман победил чемпиона Олимпиады-2024 в составе команды Венгрии Гергея Шиклоши. А в четвертьфинале одолел швейцарца Алексиса Баярда.

Для сборной Украины это первое золото на нынешнем чемпионате Европы по фехтованию.

Отметим, что последний раз золото Евро в мужской шпаге получал Виталий Агеев еще в 1994 году. Бронзовые награды в этой дисциплине в разные годы выигрывали Дмитрий Чумак (2005) и Богдан Никишин (2016, 2018).

Также серебро чемпионата Европы выиграла выиграла украинская саблистка Алина Комащук. В финале она уступила четвертому номеру мирового рейтинга, француженке Саре Нучи со счетом 7:15.

На пути к финалу Комащук прошла польку, а в четвертьфинале победила итальянку Мариэллу Виале.

Фото: FIE

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