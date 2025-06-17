Одна из топ-теннисисток Украины снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на травяном турнире серии Grand Slam — Уимблдон-2025.
Об этом указано на сайте турнира.
Калинина не сыграет на Уимблдоне-2025
В списке участников нынешнего Уимблдона 28-летняя Ангелина Калинина указана среди спортсменок, которые отказались от участия.
Причины такого решения украинской теннисистки пока неизвестны. Не исключено, что это из-за повреждения или травмы.
В начале июня Ангелина не смогла доиграть стартовый матч на турнире WTA 125 в Бари против Ирины Шиманович.
Вместо Калининой в основном раунде Уимблдона будет играть японская теннисистка Аой Ито.
Уимблдон-2025: кто из украинок выступит
В основной заявке Уимблдона-2025 указаны четыре украинки: Элина Свитолина (13 сеяная), Марта Костюк (26 сеяная), Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Уимблдон в 2025 году пройдет с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года в трех сетах одолела Жасмин Паолини.