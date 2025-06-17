Одна из топ-теннисисток Украины снялась с Уимблдона-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на травяном турнире серии Grand Slam — Уимблдон-2025.

Об этом указано на сайте турнира.

Калинина не сыграет на Уимблдоне-2025

В списке участников нынешнего Уимблдона 28-летняя Ангелина Калинина указана среди спортсменок, которые отказались от участия.

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Причины такого решения украинской теннисистки пока неизвестны. Не исключено, что это из-за повреждения или травмы.

В начале июня Ангелина не смогла доиграть стартовый матч на турнире WTA 125 в Бари против Ирины Шиманович.

Вместо Калининой в основном раунде Уимблдона будет играть японская теннисистка Аой Ито.

Уимблдон-2025: кто из украинок выступит

В основной заявке Уимблдона-2025 указаны четыре украинки: Элина Свитолина (13 сеяная), Марта Костюк (26 сеяная), Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Уимблдон в 2025 году пройдет с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года в трех сетах одолела Жасмин Паолини.

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