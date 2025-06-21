Ястремская впервые вышла в финал травяного турнира WTA, одолев Линетт
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал теннисного турнира на траве WTA 250 в Ноттингеме.
В матче 1/2 финала она в двух сетах одолела польскую теннисистку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:4.
Ястремская вышла в финал турнира в Ноттингеме
Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты, за которые Даяна пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. У Магды три эйса и две двойные ошибки.
В первой партии ключевым стал пятый гейм на подаче Линетт, в котором Ястремская оформила брейк.
Вторая партия началась с длительного розыгрыша, в котором полька отыграла три брейк-пойнта, однако Ястремской все же удалось взять его себе. При преимуществе 4:1 в пользу украинки начался дождь и игру ненадолго приостановили.
После возобновления игры польской теннисистке удалось сократить отставание, но Ястремская все же смогла оформить победу в матче.
Для Даяны выход в финал травяного турнира WTA стал первым в карьере и седьмым в целом. За свой четвертый трофей она будет бороться с победительницей матча между американкой Маккартни Кесслер и словачкой Ребеккой Шрамковой.
В предыдущем раунде Ястремская обыграла канадку Лейлу Фернандес, которая в 2021 году была финалисткой US Open, со счетом 6:3, 7:6 (8:6).