Потап и Настя объявили о камбэке дуэта и нарвались на критику
- Потап и Настя объявили о возвращении дуэта после девятилетней паузы.
- Артисты анонсировали концерт в Нью-Йорке 19 декабря.
- В сети дуэт раскритиковали из-за русского языка в обращении.
Рэпер Потап и певица Настя Каменских объявили о возвращении дуэта Потап и Настя после девятилетней паузы.
Артисты анонсировали концерт в Нью-Йорке, однако вместо волны ностальгии получили критику в комментариях, в частности из-за русского языка в обращении и упоминаний об Украине.
Дуэт Потап и Настя возвращается
О воссоединении музыканты сообщили в видео и публикации в Instagram.
— Рано или поздно любая история имеет свой конец. И наша история — не исключение. Сегодня закончится пауза, на которую мы поставили дуэт девять лет назад. А это значит, что мы — Потап и Настя! И мы вернулись и начинаем концерты! — заявили артисты.
В видеообращении Потап вспомнил историю группы, альбомы и гастроли.
— Мы выступали практически на всех континентах мира. Но мы всегда говорим о том, что Потап и Настя — группа из Украины. Мы верим в вашу поддержку! И мы надеемся, что вы нам поможете! — сказал артист.
Настя Каменских также заявила, что если бы могла прожить жизнь еще раз, то повторила бы ее так же.
Реакция сети
После публикации видео в комментариях начали активно обсуждать не только возвращение дуэта, но и то, что обращение записали на русском языке.
Пользователи обратили внимание и на то, что артисты называют себя группой из Украины, но при этом говорят по-русски.
- Почему снова по-русски? Вы снова вне политики?
- Почему нельзя разговаривать на украинском? Ну, друзья, ну как так можно? Кого вы будете представлять в Нью-Йорке?
- Что, деньги заканчиваются? Фу, а не украинцы!
- Уехать из Украины и спекулировать на том, что мы из Украины — на русском это звучит особенно криво. Лучше бы вы уже на испанском или английском все время говорили.
- Совсем мозг поплавился.
- Группа из Украины и на русском? Противно слушать.
- Украину будете вспоминать во время концерта или будете веселить русский мир!?
- А вы представители какой страны? Чьих болот будете?
- Когда концерт в Киеве? Очень вас заждались, — иронизируют комментаторы.
Традиционно нашлись и те, кто поддержал возвращение дуэта и в очередной раз повторил аргумент о том, что “язык — не главное”, который часто использует российская пропаганда.
Напомним, ранее Потап и Настя Каменских объявили о том, что они больше не вместе. В сети это восприняли как заявление не только о творчестве, но и о личных отношениях пары.