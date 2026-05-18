По данным Департамента экономики и инвестиций КГГА, в столице предлагают повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте.

В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Почему планируют повысить стоимость проезда в Киеве

Цену на проезд в Киеве с 15 июля 2026 года планируют повысить до 30 гривен. В КГГА напоминают, что в последний раз стоимость проезда в Киеве меняли в 2018 году. Сейчас цена на проезд в Киеве в метро, трамваях и троллейбусах составляет 8 гривен.

Пересмотр тарифов объясняют необходимостью приблизить их к экономически обоснованному уровню, а также ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и уменьшением пассажиропотока.

В ведомстве также отмечают, что нынешняя цена проезда остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, несмотря на существенный рост себестоимости перевозок.

Согласно расчетам транспортных предприятий, на 2026 год экономически обоснованная стоимость поездки составляет:

64,60 грн — в метро

44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте

В основе расчетов — фактические расходы за 2025 год, прогнозируемый рост цен, а также обновленные расходы на зарплаты и энергоресурсы.

Система скидок для постоянных пользователей

Несмотря на рост цен на проезд в Киеве, для пассажиров, постоянно пользующихся общественным транспортом, планируется ввести дифференцированную систему стоимости поездок при пополнении транспортной карты:

1–9 поездок — 30 грн

10–19 — 28,90 грн

20–29 — 27,80 грн

30–39 — 26,60 грн

40–49 — 25,50 грн

50 — 25 грн

Также предусмотрены месячные проездные, где средняя стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 гривен.

Стоимость месячных и безлимитных проездных

Предлагаемые тарифы на месячные абонементы выглядят так:

46 поездок — 1 088 грн

62 поездки — 1 463 грн

92 поездки — 2 156 грн

124 поездки — 2 888 грн

Безлимитный месячный проездной на все виды общественного транспорта будет стоить 4 875 гривен.

Льготы и специальные билеты

Студенты смогут оплачивать 50% стоимости месячного проездного. Для школьников предусмотрен бесплатный проезд в течение учебного года и 25% стоимости в летний период.

Отдельно планируется введение пересадочного билета за 60 гривен, который позволит пользоваться метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены безлимитные проездные:

24 часа — 375 грн

48 часов — 563 грн

72 часа — 750 грн

Когда повысят цены на проезд в Киеве

Согласно проекту, новые тарифы планируется ввести с 15 июля 2026 года после завершения регуляторных процедур и консультаций с общественностью и профсоюзами.

Поездки, приобретенные до 14 июля 2026 года, будут действительны до 14 сентября 2026 года.

Общественность может подавать предложения и замечания по проекту решения до 1 июня 2026 года через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Источник : КГГА

