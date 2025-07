Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя

Кадры с Александром Усиком из раздевалки украинского чемпиона перед его боем с Дюбуа.

The preparations are well underway for Oleksandr Usyk

Buy #UsykDubois2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/hJeulq9pu0

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025