Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя

19 июля, 21:30

Усик прибыл на Уэмбли

Александр Усик уже прибыл на арену Уэмбли, где состоится бой с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

На арену боксер взял с собой игрушечного ослика, которого ему подарила дочь.