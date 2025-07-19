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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
1 мин.

Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя

Ключевые события
00:38
Усик — одержал досрочную победу!
00:10
Выход Усика на ринг
22:52
Даниэль Дюбуа также уже на арене
22:47
Лапин одержал победу над Эдмондсоном
21:49
Сиренко уступил Дакресу
21:30
Усик прибыл на Уэмбли
Усик Дюбуа текстова трансляція
Фото: Факти ICTV

Бой-реванш в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли в Лондоне.

На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

20 июля, 0:38

Усик — одержал досрочную победу!

Александр Усик одержал досрочную победу в пятом раунде, нокаутировав Даниэля Дюбуа!!!

Усик — абсолютный чемпион мира в хэвивейте!

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20 июля, 0:36

Четвертый раунд

Достаточно равный поединок в четвертом раунде. Дюбуа пытался зажать украинца в углу, но Усик выскользнул. Также Дюбуа чуть не пробил снова ниже пояса.

20 июля, 0:34

Третий раунд

В этой трехминутке Усик хорошо попал в голову Дюбуа джебом. Сам раунд британец начал достаточно активно.

20 июля, 0:29

Второй раунд

Хороший раунд в исполнении Александра, который постоянно искал момента для удара. Усик классно приложился слева в одном из моментов. Вероятнее всего, раунд — за украинцем.

20 июля, 0:25

Первый раунд

Достаточно динамичная трехминутка в исполнении боксеров. Стартовые минуты прошли при активности Дюбуа, но в конце Усик нанес несколько мощных ударов в голову британцу.

20 июля, 0:19

Первый тайм начался

Легендарный Майкл Баффер представил обоих боксеров и объявил о начале боя.

20 июля, 0:10

Выход Усика на ринг

А сейчас на ринг выходит Александр Усик. На арене слышны скандирования Усик, Усик.

Усик

Скриншот: Megogo

20 июля, 0:06

Первым на ринг выходит Даниэль Дюбуа.

20 июля, 0:01

Надя Дорофеева исполняет гимн Украины перед боем.

19 июля, 23:57

Все поединки андеркарда уже завершились. Ждем главный бой вечера, который должен вот-вот начаться.

19 июля, 23:56

Обзор боя Даниэля Лапина с Льюисом Эдмондсоном.

19 июля, 23:52

Околи победил в последнем бою андеркарда

Британский боксер Лоуренс Околи защитил пояс WBC Silver в супертяжелом весе в поединке против представителя ЮАР Кевина Лерены.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Околи со счетом 99:91, 100:90, 100:90.

19 июля, 23:44

Еще немного делимся атмосферой на Уэмбли накануне боя Усика и Дюбуа.

19 июля, 23:31

Атмосфера на Уэмбли сейчас. Главный бой вечера, в котором сойдется Усик и Дюбуа, начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.

Вемблі

Фото: Факты ICTV/Андрей Ковальский

 

19 июля, 23:25

Кадры с Александром Усиком из раздевалки украинского чемпиона перед его боем с Дюбуа.

19 июля, 22:52

Даниэль Дюбуа также уже на арене

Британский боксер Даниэль Дюбуа прибыл на арену Уэмбли, где состоится его бой с Александром Усиком.

19 июля, 22:47

Лапин одержал победу над Эдмондсоном

Украинский боксер Даниэль Лапин одержал тяжелую победу над британцем Льюисом Эдмондсоном.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой украинца со счетом 95:95, 96:94, 96:94.

19 июля, 21:49

Сиренко уступил Дакресу

Украинский боксер Владислав Сиренко уступил британцу Соломону Дарексу.

Бой продлился все 10 раундов и завершился единогласной победой британца со счетом 99:91, 98:92, 99:92.

Сіренко Дакрес

Скриншот: Megogo

19 июля, 21:30

Усик прибыл на Уэмбли

Александр Усик уже прибыл на арену Уэмбли, где состоится бой с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

На арену боксер взял с собой игрушечного ослика, которого ему подарила дочь.

19 июля, 20:55

Хамед победил Грегореса

В поединке суперлегкого веса Адам Хамед из ОАЭ победил аргентинца Эзекиеля Грегореса после четырех раундов.

Хамед одержал победу единогласным решением судей.

Хамед

Скриншот: DAZN

19 июля, 20:21

Гурули победил Фрэнсиса

В первом бою андеркарда встречались грузинский боксер Лаша Гурули и британец Джеймс Фрэнсис.

Бой в первом полусреднем был рассчитан на шесть раундов, но завершился досрочной победой Гурули. После четвертого раунда угол британца отказался продолжать поединок.

Гурулі

Скриншот: DAZN

19 июля, 19:50

Первые два боя андрекарда

Поединки андеркарда можно посмотреть бесплатно в прямой трансляции на YouTube-канале DAZN Boxing.

19 июля, 19:40

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы поддержал Александра Усика перед боем с Дюбуа.

Казахстанский боксер написал сообщение на украинском языке, пожелав ему успеха.

– Желаю тебе удачи, чемпион! Победи своего соперника и снова порази весь мир! — написал Алимханулы.

Жанібек Алімханули

19 июля, 19:26

Дорофеева исполнит гимн Украины

Гимн Украины перед поединком Усик — Дюбуа исполнит певица Надя Дорофеева.

– Одна из самых известных поп-звезд Украины DOROFEEVA исполнит национальный гимн, поддерживая украинского чемпиона, — сообщили организаторы боя-реванша из промоутерской компании Queensberry Promotions.

Отметим, что музыкальная исполнительница, как и Александр Усик, — родом из Крыма.

Надя Дорофєєва

Фото: Надя Дорофеева/Instagram

19 июля, 19:17

Усик – Дюбуа: прогноз букмекеров на реванш

По мнению букмекеров, фаворитом боя Усик – Дюбуа является украинский боксер.

Ставки на победу Александра принимают с коэффициентом 1.28, успех британца оценивается котировкой 4.00. На ничью дают 17.00.

19 июля, 19:10

Кто покажет бой Усик — Дюбуа 2

Прямую трансляцию Усик — Фьюри 2 любители бокса в Украине смогут посмотреть на платформе Megogo.

Подробнее по этой ссылке.

19 июля, 19:08

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции боя-реванша Усик — Фьюри.

Прежде чем на ринг выйдут главные герои этого вечера, состоятся пять боев в андеркарде:

  • Лоуренс Околи (Великобритания) — Кевин Лерена (ЮАР) — (10 раундов);
  • Даниэль Лапин (Украина) — Льюис Эдмондсон (Великобритания) — (10 раундов);
  • Владислав Сиренко (Украина) — Соломон Дакрес (Великобритания) — (10 раундов);
  • Адам Хамед (ОАЭ) — Эзекиэль Грегорес (Аргентина) — (4 раунда);
  • Лаша Гурули (Грузия) — Джеймс Фрэнсис (Великобритания) — (6 раундов).

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