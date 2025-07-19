Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Бой-реванш в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли в Лондоне.
На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.
Усик — одержал досрочную победу!
Александр Усик одержал досрочную победу в пятом раунде, нокаутировав Даниэля Дюбуа!!!
Усик — абсолютный чемпион мира в хэвивейте!
OLEKSANDR USYK KNOCKS OUT DANIEL DUBOIS#UsykDubois2 pic.twitter.com/GYv1iVcmvH
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
Четвертый раунд
Достаточно равный поединок в четвертом раунде. Дюбуа пытался зажать украинца в углу, но Усик выскользнул. Также Дюбуа чуть не пробил снова ниже пояса.
Третий раунд
В этой трехминутке Усик хорошо попал в голову Дюбуа джебом. Сам раунд британец начал достаточно активно.
Второй раунд
Хороший раунд в исполнении Александра, который постоянно искал момента для удара. Усик классно приложился слева в одном из моментов. Вероятнее всего, раунд — за украинцем.
Первый раунд
Достаточно динамичная трехминутка в исполнении боксеров. Стартовые минуты прошли при активности Дюбуа, но в конце Усик нанес несколько мощных ударов в голову британцу.
Первый тайм начался
Легендарный Майкл Баффер представил обоих боксеров и объявил о начале боя.
Выход Усика на ринг
А сейчас на ринг выходит Александр Усик. На арене слышны скандирования Усик, Усик.
Первым на ринг выходит Даниэль Дюбуа.
Надя Дорофеева исполняет гимн Украины перед боем.
Все поединки андеркарда уже завершились. Ждем главный бой вечера, который должен вот-вот начаться.
Обзор боя Даниэля Лапина с Льюисом Эдмондсоном.
Околи победил в последнем бою андеркарда
Британский боксер Лоуренс Околи защитил пояс WBC Silver в супертяжелом весе в поединке против представителя ЮАР Кевина Лерены.
Бой продлился все десять раундов и завершился победой Околи со счетом 99:91, 100:90, 100:90.
Еще немного делимся атмосферой на Уэмбли накануне боя Усика и Дюбуа.
Атмосфера на Уэмбли сейчас. Главный бой вечера, в котором сойдется Усик и Дюбуа, начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.
Кадры с Александром Усиком из раздевалки украинского чемпиона перед его боем с Дюбуа.
The preparations are well underway for Oleksandr Usyk
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— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
Даниэль Дюбуа также уже на арене
Британский боксер Даниэль Дюбуа прибыл на арену Уэмбли, где состоится его бой с Александром Усиком.
The Kingslayer makes his Wembley entrance
The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @DAZNBoxing �#UsykDubois2 | Wembley Stadium | NOW | #RiyadhSeason pic.twitter.com/TX9u0RxXdG
— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025
Лапин одержал победу над Эдмондсоном
Украинский боксер Даниэль Лапин одержал тяжелую победу над британцем Льюисом Эдмондсоном.
Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой украинца со счетом 95:95, 96:94, 96:94.
Daniel Lapin takes the majority decision victory over Lewie Edmonson
How did you score it?
Buy #UsykDubois2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/Ko7Hv4XOiR
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
Сиренко уступил Дакресу
Украинский боксер Владислав Сиренко уступил британцу Соломону Дарексу.
Бой продлился все 10 раундов и завершился единогласной победой британца со счетом 99:91, 98:92, 99:92.
Усик прибыл на Уэмбли
Александр Усик уже прибыл на арену Уэмбли, где состоится бой с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
На арену боксер взял с собой игрушечного ослика, которого ему подарила дочь.
Oleksandr Usyk is in the building
Buy #UsykDubois2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/LVWQbw0UpV
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
Хамед победил Грегореса
В поединке суперлегкого веса Адам Хамед из ОАЭ победил аргентинца Эзекиеля Грегореса после четырех раундов.
Хамед одержал победу единогласным решением судей.
Гурули победил Фрэнсиса
В первом бою андеркарда встречались грузинский боксер Лаша Гурули и британец Джеймс Фрэнсис.
Бой в первом полусреднем был рассчитан на шесть раундов, но завершился досрочной победой Гурули. После четвертого раунда угол британца отказался продолжать поединок.
Первые два боя андрекарда
Поединки андеркарда можно посмотреть бесплатно в прямой трансляции на YouTube-канале DAZN Boxing.
Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы поддержал Александра Усика перед боем с Дюбуа.
Казахстанский боксер написал сообщение на украинском языке, пожелав ему успеха.
– Желаю тебе удачи, чемпион! Победи своего соперника и снова порази весь мир! — написал Алимханулы.
Дорофеева исполнит гимн Украины
Гимн Украины перед поединком Усик — Дюбуа исполнит певица Надя Дорофеева.
– Одна из самых известных поп-звезд Украины DOROFEEVA исполнит национальный гимн, поддерживая украинского чемпиона, — сообщили организаторы боя-реванша из промоутерской компании Queensberry Promotions.
Отметим, что музыкальная исполнительница, как и Александр Усик, — родом из Крыма.
Усик – Дюбуа: прогноз букмекеров на реванш
По мнению букмекеров, фаворитом боя Усик – Дюбуа является украинский боксер.
Ставки на победу Александра принимают с коэффициентом 1.28, успех британца оценивается котировкой 4.00. На ничью дают 17.00.
Кто покажет бой Усик — Дюбуа 2
Прямую трансляцию Усик — Фьюри 2 любители бокса в Украине смогут посмотреть на платформе Megogo.
Подробнее по этой ссылке.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции боя-реванша Усик — Фьюри.
Прежде чем на ринг выйдут главные герои этого вечера, состоятся пять боев в андеркарде:
- Лоуренс Околи (Великобритания) — Кевин Лерена (ЮАР) — (10 раундов);
- Даниэль Лапин (Украина) — Льюис Эдмондсон (Великобритания) — (10 раундов);
- Владислав Сиренко (Украина) — Соломон Дакрес (Великобритания) — (10 раундов);
- Адам Хамед (ОАЭ) — Эзекиэль Грегорес (Аргентина) — (4 раунда);
- Лаша Гурули (Грузия) — Джеймс Фрэнсис (Великобритания) — (6 раундов).