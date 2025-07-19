Усик нокаутом победил Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик нокаутировал британского боксера Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Бой Усик — Дюбуа 2 состоялся на переполненной арене Уэмбли в Лондоне. Украинец защищал чемпионские пояса WBA, WBO и WBC, а Дюбуа — пояс IBF.

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Первый раунд боя прошел в темпе и достаточно динамично. Оба боксера обменялись точными джебами, после чего Дюбуа попытался атаковать, но Усик мастерски уклонялся. В конце раунда Александр дважды левой попал в челюсть британца.

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Во втором раунде Дюбуа пробил прямым ударом, но Усик быстро ответил серией по корпусу. В концовке раунда украинец прижал соперника к канатам и еще раз четко попал левой в голову.

В начале третьего раунда британцу удалось несколько раз точно пробить в голову Усику, но тот ответил эффектными двойками, снова завершив атаку точным левым в челюсть.

Четвертый раунд прошел в осторожном темпе: боксеры обменивались джебами, ожидая удобного момента для атаки. Усик пытался прорваться серией, впрочем пропустил несколько ударов по корпусу.

В пятом раунде, на экваторе боя, Усик мастерски завершил бой. После нескольких точных ударов по голове он отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через мгновение — серией по корпусу и голове — отправил британца в нокаут.

Усик — Дюбуа 2: видеообзор боя

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса на Уэмбли, где главным событием стал бой Усик — Дюбуа.

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