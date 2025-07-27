Вам здесь не рады: в Тбилиси протестовали из-за участия спортсменов РФ в ЧМ по фехтованию

В Тбилиси прошло несколько акций, направленных против участия спортсменов из России в Чемпионате мира по фехтованию. Демонстрации проходят возле спортивных локаций и места проживания российских участников.

Об этом сообщает Insider.

Антироссийская акция в Тбилиси: что известно

В воскресенье, 27 июля, возле Нового дворца спорта в Тбилиси протестующие провели антироссийскую акцию. Они выразили возмущение присутствием представителей РФ на международном турнире.

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Как передают грузинские Telegram-каналы Netgazeti и Tbilisi life, после митинга участники двинулись маршем к отелю, где остановились российские фехтовальщики.

Активисты держали в руках плакаты и скандировали лозунги: Путин — х*йло, Долой прогнившую российскую империю, Российские солдаты никогда не будут радоваться на родине Анцухелидзе.

Протестующие заявили, что среди 25 россиян, прибывших на чемпионат, есть лица с воинскими званиями, а также те, кто имеет тесную связь с Путиным и является его доверенными лицами.

Еще одна протестная акция прошла ночью под тем же отелем. По словам очевидцев, участники запускали петарды и развернули баннер с надписью: Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут грады!

В штабе российской команды агентству ТАСС, являющемуся рупором кремлевской пропаганды, подтвердили факт взрывов петард возле отеля.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит в столице Грузии с 22 по 30 июля. Турнир организован под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

В начале июля Национальная федерация фехтования Украины выступила с жесткой критикой решения FIE допустить к участию в соревнованиях спортсменов в так называемом нейтральном статусе.

Российские спортсмены являются представителями Центрального спортивного клуба армии РФ и имеют звания в вооруженных силах России.

Среди них — олимпийские чемпионки София Великая и Яна Егорян, которые находятся под украинскими санкциями за поддержку войны против Украины и распространение российской пропаганды.

— Это — плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности, — подчеркнули в Федерации фехтования Украины.

Напомним, в начале мая Международная федерация фехтования (FIE) допустила в “нейтральном” статусе к командным соревнованиям представителей России и Беларуси.

Фото: Telegram-канал Netgazeti

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