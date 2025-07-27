Вам тут не раді: у Тбілісі протестували через участь спортсменів РФ у ЧС із фехтування

У Тбілісі відбулися кілька акцій, спрямованих проти участі спортсменів з Росії у Чемпіонаті світу з фехтування. Демонстрації охопили спортивні локації та місце проживання російських учасників.

Про це повідомляє Insider.

Антиросійська акція у Тбілісі: що відомо

У неділю, 27 липня, біля Нового палацу спорту у Тбілісі протестувальники провели антиросійську акцію. Вони висловили обурення присутністю представників РФ на міжнародному турнірі.

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Як передають грузинські Telegram-канали Netgazeti та Tbilisi life, після мітингу учасники рушили маршем до готелю, де зупинилися російські фехтувальники.

Активісти тримали в руках плакати та скандували гасла: Путін – х*йло, Геть прогнилу російську імперію, Російські солдати ніколи не будуть радіти на батьківщині Анцухелідзе.

Протестувальники заявили, що серед 25 росіян, які прибули на чемпіонат, є особи з військовими званнями, а також ті, хто має тісний зв’язок з Путіним і є його довіреними особами.

Ще одна протестна акція пройшла вночі під тим самим готелем. За словами очевидців, учасники запускали петарди та розгорнули банер із написом: Російські свині, тут вам не раді! Сьогодні феєрверк, а завтра будуть гради!

Світова першість із фехтування 2025 року проходить у столиці Грузії з 22 по 30 липня. Турнір організовано під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

На початку липня Національна федерація фехтування України виступила з жорсткою критикою щодо рішення FIE допустити до участі в змаганнях спортсменів у так званому нейтральному статусі.

Російські спортсмени є представниками Центрального спортивного клубу армії РФ та мають звання в збройних силах Росії.

Серед них – олімпійські чемпіонки Софія Велика та Яна Єгорян, які перебувають під українськими санкціями за підтримку війни проти України та поширення російської пропаганди.

– Це – плювок в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній громадськості, – підкреслили у Федерації фехтування України.

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