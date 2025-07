Костюк с камбэком вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Монреале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк победила представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче третьего круга теннисного турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 28 минут, за которые Костюк четыре раза подала навылет и допустила девять двойных ошибок. У Касаткиной ни одного эйса и одна двойная ошибка больше.

В первом сете Касаткина с двумя брейками повела 4:1, после чего Марта сократила отставание. В девятом гейме Дарье удался еще один брейк и она закрыла сет.

Во второй партии игра разворачивалась по схожему сценарию, но на этот раз уже Костюк повела в счете 4:1 с двумя брейками. После этого теннисистки еще дважды обменялись брейками и украинка сравняла по партиям.

WHAT A MATCH @marta_kostyuk triumphs in a three-set thriller against Kasatkina, winning 3-6, 6-3, 7-6(4)!#OBN25 pic.twitter.com/N1D7o6Qg7u

— wta (@WTA) July 31, 2025