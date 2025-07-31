Костюк с камбэком вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Монреале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк победила представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче третьего круга теннисного турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Костюк вышла в четвертый круг турнира в Монреале

Теннисистки провели на корте 2 часа и 28 минут, за которые Костюк четыре раза подала навылет и допустила девять двойных ошибок. У Касаткиной ни одного эйса и одна двойная ошибка больше.

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В первом сете Касаткина с двумя брейками повела 4:1, после чего Марта сократила отставание. В девятом гейме Дарье удался еще один брейк и она закрыла сет.

Во второй партии игра разворачивалась по схожему сценарию, но на этот раз уже Костюк повела в счете 4:1 с двумя брейками. После этого теннисистки еще дважды обменялись брейками и украинка сравняла по партиям.

Решающий сет прошел в плотной борьбе — как только одна делала брейк, другая отвечала обратным. Победительницу определил тай-брейк, где сильнее оказалась украинская теннисистка.

Следующей соперницей Марты Костюк станет победительница матча между “нейтральной” Миррой Андреевой и американкой Маккартни Кесслер.

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