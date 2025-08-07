Шахтер и Панатинаикос сыграли вничью в первом матче квалификации ЛЕ

Донецкий Шахтер сыграл вничью с греческим Панатинаикосом в первом матче третьего тура Лиги Европы сезона-2025/26.

Матч Панатинаикос – Шахтер состоялся на Олимпийском стадионе в Афинах и завершился со счетом 0:0.

Панатинаикос – Шахтер: как прошел матч

Первый острый момент в матче создал Панатинаикос на 11-й минуте, когда после удара Ахмеда Тубы мяч пролетел над воротами.

Впоследствии Шахтер ответил ударом Алиссона Сантаны после передачи Кауна Элиаса, но голкипер хозяев Бартоломей Дранговски перевел мяч на угловой.

В конце первого тайма голкипер горняков Дмитрий Ризнык дважды спас Шахтер: сначала отбил удар под перекладину от Факундо Пелестри, а затем отреагировал на попытку Тете – экс-игрока Шахтера – после рикошета.

В середине второго тайма на поле появился свежий Эгиналду. Он вышел один на один с вратарем, но не реализовал момент. В целом бразилец провел на поле три минуты и вынужденно покинул игру из-за травмы.

За десять минут до конца матча возможность отличиться имел Карол Швидерски, но Ризнык совершил очередной классный сейв и сохранил ворота сухими. В компенсированное время шанс вырвать победу имел Марьян Швед, однако его удар парировал Дранговски.

Ответный матч команд состоится через неделю – 14 августа в польском Кракове.

В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким Самсунспором.

Если горняки не смогут пройти греков, то продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

