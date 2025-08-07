Шахтер и Панатинаикос сыграли вничью в первом матче квалификации ЛЕ
Донецкий Шахтер сыграл вничью с греческим Панатинаикосом в первом матче третьего тура Лиги Европы сезона-2025/26.
Матч Панатинаикос – Шахтер состоялся на Олимпийском стадионе в Афинах и завершился со счетом 0:0.
Панатинаикос – Шахтер: как прошел матч
Первый острый момент в матче создал Панатинаикос на 11-й минуте, когда после удара Ахмеда Тубы мяч пролетел над воротами.
Впоследствии Шахтер ответил ударом Алиссона Сантаны после передачи Кауна Элиаса, но голкипер хозяев Бартоломей Дранговски перевел мяч на угловой.
В конце первого тайма голкипер горняков Дмитрий Ризнык дважды спас Шахтер: сначала отбил удар под перекладину от Факундо Пелестри, а затем отреагировал на попытку Тете – экс-игрока Шахтера – после рикошета.
В середине второго тайма на поле появился свежий Эгиналду. Он вышел один на один с вратарем, но не реализовал момент. В целом бразилец провел на поле три минуты и вынужденно покинул игру из-за травмы.
За десять минут до конца матча возможность отличиться имел Карол Швидерски, но Ризнык совершил очередной классный сейв и сохранил ворота сухими. В компенсированное время шанс вырвать победу имел Марьян Швед, однако его удар парировал Дранговски.
Ответный матч команд состоится через неделю – 14 августа в польском Кракове.
В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким Самсунспором.
Если горняки не смогут пройти греков, то продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).