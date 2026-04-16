Некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что согласование мирного соглашения между США и Ираном займет около шести месяцев. Они хотят, чтобы враждующие стороны продолжили прекращение огня на этот период, чтобы предотвратить эскалацию, пишет Bloomberg.

Почему соглашение между США и Ираном может затянуться

Отмечается, что лидеры хотят немедленного открытия жизненно важного ормузского пролива для восстановления транспорта нефти.

Если этого не произойдет до следующего месяца, может развиться глобальный продовольственный кризис, заявили чиновники, попросившие не называть их имена при обсуждении частных переговоров.

Цены на энергоносители, вероятно, вырастут еще больше, если война будет продолжаться дольше. По словам чиновников, страны Персидского залива считают, что Иран стремится создать ядерное оружие, и это не изменилось после американо-израильских бомбардировок страны. Таким образом, они считают, что мирное соглашение должно запретить Ирану обогащать уран или обладать баллистическими ракетами большой дальности.

Однако, по словам чиновников, лидеры стран Персидского залива большей частью против любого возвращения к боевым действиям и хотят, чтобы США продолжали дипломатические переговоры с Ираном.

Представители правительств Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна не сразу ответили на запросы Bloomberg о комментариях. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сослалось на заявление издания от 8 апреля, в котором говорится о необходимости “безусловного возобновления Ормузского пролива”.

В заявлении ОАЭ “подчеркивается необходимость комплексного и устойчивого подхода, учитывающего весь спектр угроз Ирану, включая его ядерный потенциал, баллистические ракеты, беспилотники, военный потенциал, а также связанные с ними муртады и террористические группы”.

США и Израиль начали бомбардировку Ирана в конце февраля, и последовавшая за этим война вызвала хаос по всему Ближнему Востоку. Иран ответил ударами по Израилю, а также по таким странам, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, запуская ракеты и беспилотники по их городам, портам и нефтяным объектам.

Цены на нефть снизились с момента вступления в силу прекращения огня примерно 8 апреля, но с начала конфликта они все еще остаются увеличенными более чем на 35%.

– Соглашения между США и Ираном не будут заключены в ближайшее время. Оптимизм президента Дональда Трампа обусловлен тем, что он понимает рыночные последствия. Речь идет не только о том, будут ли переговоры успешными, но скорее о том, сделают ли они достаточно в ближайший период, чтобы предотвратить возвращение к кинетическому конфликту, – прокомментировал ситуацию бывший посол Великобритании в Иране и член совета Chatham House Роб Макер.

Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность двухнедельного продолжения перемирия, которое истекает во вторник по американскому времени. Это даст немного больше времени для переговоров по мирному соглашению.

Однако нет никакой гарантии, что обе стороны смогут договориться о продолжении прекращения огня, не говоря уже о достижении официального мирного соглашения. Кроме Ормузского пролива, который Иран утверждает, что хочет контролировать неограниченное время, спорными вопросами являются ядерная и ракетная программы Ирана, ослабление санкций против Исламской Республики и продолжающаяся война в Ливане между Израилем и поддерживаемой Тегераном Хезболлой.

Напомним, Дональд Трамп объявил 10-дневное перемирие в Ливане и заявил о возможном соглашении с Ираном.

