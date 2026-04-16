Президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане, которое, по его словам, вступит в силу в 17:00 по восточному времени в четверг.

Заявление прозвучало после отдельных телефонных разговоров Трампа с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, пишет CNN.

Отмечается, что поддерживаемая Ираном Хезболла пообещала соблюдать соглашение о прекращении огня, если Израиль прекратит свои атаки.

В то же время, Тегеран заявил, что продолжение бомбардировок Израилем иранской марионеточной группы нарушает режим прекращения огня и грозит хрупкому перемирию с США.

США и Израиль, в свою очередь, настаивают на том, что Ливан никогда не являлся частью двухнедельного прекращения огня с Ираном.

В то же время за кулисами чиновники Трампа работают над тем, чтобы Израиль отказался от наступления, сообщают журналисты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не выведут из южного Ливана, даже несмотря на перемирие, а ведущий чиновник Хезболли предупредил, что группировка оставляет за собой право отвечать на нападения на себя.

Американский лидер Дональд Трамп отмечает, что его “очень увлекает” перспектива встречи представителей Израиля и Ливана в Белом доме.

По его мнению, стороны смогут достичь мирного соглашения в течение “недели или двух”.

Приглашение Трампа прозвучало вскоре после того, как Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, которое он назвал “очень хорошим маленьким пакетом примерно на неделю”.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в США запланировали прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана – это самая высокая встреча между странами с 1993 года.

