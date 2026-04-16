Донецкий Шахтер сыграл вничью с голландским АЗ в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 и вышел в полуфинал турнира.

Матч АЗ – Шахтер состоялся на стадионе АФАС в городе Алкмар и завершился со счетом 2:2. По итогам двух матчей — 5:3 в пользу горняков.

АЗ – Шахтер: как прошел матч

В первом тайме команды голами не отметились. Шахтер больше владел мячом и нанес на пять ударов больше, чем соперник, но реализовать моменты в голы не удалось.

Сейчас смотрят

Открыть счет горнякам удалось во втором тайме на 58-й минуте, когда Кауан Элиас отдал пас в штрафную соперника, а Алиссон в борьбе с игроком АЗ отправил мяч в сетку ворот.

На 73-й минуте арбитр назначил штрафной удар в сторону ворот горняков. Его исполнил 22-летний нападающий АЗ Исак Йенсен, которому удалось сравнять счет. Еще через семь минут чешский полузащитник хозяев Матей Шин вывел свою команду вперед.

Однако уже на 83-й минуте горняки восстановили паритет в матче благодаря голу Луки Мейреллиша.

АЗ – Шахтер – 2:2 (2:5)

Голы: Дженсен, 73, Шин, 80 – Алиссон, 58, Мейрелиш, 83

За выход в финал Лиги конференций Шахтер сыграет с победителем двухматчевого противостояния между английским Кристал Пэлас и итальянской Фиорентиной.

Напомним, на прошлой неделе финальный свисток зафиксировал победу подопечных Арды Турана со счетом 3:0.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.