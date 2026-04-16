На международных соревнованиях по спортивным танцам в городе Блэкпул (Великобритания) завоевала золото 6-летняя украинка Мелания Сердюкова.

Об этом сообщили в лицее №314 Дарницкого района Киева, где девочка учится в первом классе.

Как победила 6-летняя украинка

Отмечается, что девочка завоевала первое место и стала финалисткой сразу в нескольких категориях.

Она приняла участие в турнирах Blackpool Junior Dance Festival и WDC/AL European Open to the World Championships.

По данным представителей лицея, главное достижение 6-летней Мелании – победа в категории Дети до 7 лет (Вальс).

Это уже не первая победа украинки. Нынешнее золото – подтверждение ее прошлогоднего титула чемпионки.

Также школьница вошла в финал в ряде других номинаций:

Дети до 8 лет (Фокстрот);

Дети до 8 лет (Фокстрот и Танго);

Дети младше 8 лет (Танго);

Дети до 8 лет (Вальс и Квикстеп);

Девушки до 8 лет (Вальс, Танго, Квикстеп);

Дети до 7 лет Чемпион чемпионов (Ча-ча-ча).

Напомним, украинские фигуристы выиграли бронзу в танцах на льду на юниорском ЧМ-2026.

Фото: лицей №314

