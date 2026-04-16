6-летняя танцовщица из Киева снова стала лучшей на турнире в Британии
- 6-летняя Мелания Сердюкова во второй раз победила на международном турнире в Блэкпуле.
- Девочка завоевала золото в категории Дети до 7 лет (Вальс).
- Также украинка вышла в финалы сразу в нескольких категориях с разными танцами.
На международных соревнованиях по спортивным танцам в городе Блэкпул (Великобритания) завоевала золото 6-летняя украинка Мелания Сердюкова.
Об этом сообщили в лицее №314 Дарницкого района Киева, где девочка учится в первом классе.
Как победила 6-летняя украинка
Отмечается, что девочка завоевала первое место и стала финалисткой сразу в нескольких категориях.
Она приняла участие в турнирах Blackpool Junior Dance Festival и WDC/AL European Open to the World Championships.
По данным представителей лицея, главное достижение 6-летней Мелании – победа в категории Дети до 7 лет (Вальс).
Это уже не первая победа украинки. Нынешнее золото – подтверждение ее прошлогоднего титула чемпионки.
Также школьница вошла в финал в ряде других номинаций:
- Дети до 8 лет (Фокстрот);
- Дети до 8 лет (Фокстрот и Танго);
- Дети младше 8 лет (Танго);
- Дети до 8 лет (Вальс и Квикстеп);
- Девушки до 8 лет (Вальс, Танго, Квикстеп);
- Дети до 7 лет Чемпион чемпионов (Ча-ча-ча).
Фото: лицей №314