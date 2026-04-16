Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен провели встречу с украинскими военными, обучающимися на противоминном корабле класса Alkmaar, который нидерландские партнеры дарят для пополнения украинского флота.

Об этом говорится в сообщении, который опубликовал президент Зеленский у себя в Telegram.

Что известно о новом корабле ВМС Украины

Отмечается, что лидеры пообщались с украинскими военными о том, как проходят тренировки и обсудили дальнейшие планы.

– Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине. Он получит название Геническ – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 возле Кинбурнской косы, – рассказал Владимир Зеленский.

Он уточнил, что это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй – именно от Нидерландов.

Зеленский поблагодарил союзников за эту помощь и подчеркнул, что помощь нидерландского народа очень ценна для Украины.

Он также отметил, что вручил начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам награды.

Напомним, что Нидерланды передают Украине корабль, который станет частью украинского флота, стало известно во время брифинга днем ​​16 апреля.

Фото: скриншот из видео, опубликованного на канале Владимира Зеленського

