Назвали Геническ: президент показал новый корабль противоминного флота Украины
- Нидерланды передадут Украине противоменный корабль класса Alkmaar, который получит название Геническ.
- Это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте Украины и второй от Нидерландов.
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен провели встречу с украинскими военными, обучающимися на противоминном корабле класса Alkmaar, который нидерландские партнеры дарят для пополнения украинского флота.
Об этом говорится в сообщении, который опубликовал президент Зеленский у себя в Telegram.
Что известно о новом корабле ВМС Украины
Отмечается, что лидеры пообщались с украинскими военными о том, как проходят тренировки и обсудили дальнейшие планы.
– Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине. Он получит название Геническ – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 возле Кинбурнской косы, – рассказал Владимир Зеленский.
Он уточнил, что это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй – именно от Нидерландов.
Зеленский поблагодарил союзников за эту помощь и подчеркнул, что помощь нидерландского народа очень ценна для Украины.
Он также отметил, что вручил начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам награды.
Напомним, что Нидерланды передают Украине корабль, который станет частью украинского флота, стало известно во время брифинга днем 16 апреля.
Украина и Нидерланды подписали долгосрочное оборонное соглашение.
Фото: скриншот из видео, опубликованного на канале Владимира Зеленського