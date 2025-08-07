Панатинаикос – Шахтер: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Панатинаикос и Шахтер встретятся в первом матче третьего тура квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе в Афинах (Греция).

Начало матча Панатинаикос – Шахтер – в 21:00 по киевскому времени.

Панатинаикос – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Панатинаикос – Шахтер являются подопечные Арды Турана.

На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.40. Успех Панатинаикоса оценивают в 2.97. Ничейный результат матча Панатинаикос – Шахтер в основное время – 3.50.

Это будет первая официальная встреча между этими командами.

В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким Самсунспором.

Если горняки не смогут пройти греков, то продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

