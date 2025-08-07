Панатинаикос – Шахтер: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос и Шахтер встретятся в первом матче третьего тура квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Игра запланирована на четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе в Афинах (Греция).
Начало матча Панатинаикос – Шахтер – в 21:00 по киевскому времени.
Панатинаикос – Шахтер: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча Панатинаикос – Шахтер являются подопечные Арды Турана.
На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.40. Успех Панатинаикоса оценивают в 2.97. Ничейный результат матча Панатинаикос – Шахтер в основное время – 3.50.
Это будет первая официальная встреча между этими командами.
В случае победы по итогам двух матчей Шахтер попадет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким Самсунспором.
Если горняки не смогут пройти греков, то продолжат выступления в Лиге конференций. Соперником станет неудачник из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).