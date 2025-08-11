Кристал Пэлас не сыграет в Лиге Европы: клуб АПЛ проиграл апелляцию в CAS

Главное Кристал Пэлас проиграл апелляцию в CAS и не выступит в Лиге Европы, вместо них сыграет Ноттингем Форест.

Решение может стоить Пэлас около 20 млн фунтов из-за потери призовых в Лиге Европы.

Клуб планирует подать еще одну апелляцию о компенсации из-за финансовых убытков.

Английский Кристал Пэлас проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) и не выступит в Лиге Европы. Место орлов в еврокубке займет Ноттингем Форест.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Кристал Пэлас не выступит в Лиге Европы

Кристал Пэлас обратился в CAS после того, как орган финансового контроля УЕФА постановил, что клуб должен перейти в Лигу конференций, поскольку не принял меры до 1 марта по ограничениям многоклубной собственности.

В понедельник CAS постановил, что решение УЕФА остается в силе: Пэлас должен играть в Лиге конференций, тогда как его место в Лиге Европы займет Ноттингем Форест.

Клуб утверждал, что их бывший акционер Джон Текстор, который является владельцем клуба Лион, также квалифицировавшегося в Лигу Европы, в прошлом месяце продал свою долю в Пэлас и никогда не имел влияния на принятие решений в клубе АПЛ.

Но суд решил, что клуб не принял необходимых мер до 1 марта. Ведь правила УЕФА не предусматривают никаких исключений для клубов, акционеры которых продают свои акции после 1 марта, но до начала нового сезона.

Это решение является серьезным финансовым ударом для Пэлас, ведь может стоить клубу около 20 млн фунтов стерлингов по сравнению с призовыми, которые можно было бы получить в Лиге Европы.

Ожидается, что Пэлас изучит полный текст решения и, вероятно, подаст еще один иск о компенсации. Клуб считал, что имеет веские аргументы и что исключение его из Лиги Европы из-за проблем с многоклубной собственностью является абсурдным.

The Times указывает на то, что в прошлом сезоне Манчестер Сити и испанская Жирона, которые имеют одного владельца, а также Манчестер Юнайтед и французская Ницца, принадлежащие миллиардеру Джиму Рэтклиффу, получили разрешение участвовать в одном европейском турнире.

Для Жироны и Ниццы были созданы слепые трасты, а директора клубов, связанные с Сити и Юнайтед соответственно, ушли в отставку из правлений.

Источники Кристал Пэлас сообщили газете, что, по их мнению, УЕФА не принял бы таких жестких мер, если бы это касалось крупного европейского клуба, такого как Барселона или МЮ.

Напомним, Кристал Пэлас завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Англии в прошлом сезоне. В финале орлы обыграли Манчестер Сити.

