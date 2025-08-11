Крістал Пелес не зіграє у Лізі Європи: клуб АПЛ програв апеляцію у CAS

Головне Крістал Пелес програв апеляцію у CAS і не виступить у Лізі Європи, замість них зіграє Ноттінгем Форест.

Рішення може коштувати Пелес близько 20 млн фунтів через втрату призових у Лізі Європи.

Клуб планує подати ще одну апеляцію щодо компенсації через фінансові збитки.

Англійський Крістал Пелес програв апеляцію у Спортивному арбітражному суді (CAS) та не виступить у Лізі Європи. Місце орлів у єврокубку займе Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Крістал Пелес не виступить у Лізі Європи

Крістал Пелес звернувся до CAS після того, як орган фінансового контролю УЄФА постановив, що клуб має перейти до Ліги конференцій, оскільки не вжив заходів до 1 березня щодо обмежень багатоклубної власності.

У понеділок CAS постановив, що рішення УЄФА залишається чинним: Пелес має грати у Лізі конференцій, водночас його місце у Лізі Європи займе Ноттінгем Форест.

Клуб стверджував, що їхній колишній акціонер Джон Текстор, який є власником клубу Ліон, що також кваліфікувався до Ліги Європи, минулого місяця продав свою частку в Пелес і ніколи не мав впливу на ухвалення рішень у клубі АПЛ.

Але суд вирішив, що клуб не вжив необхідних заходів до 1 березня. Адже правила УЄФА не передбачають жодних винятків для клубів, акціонери яких продають свої акції після 1 березня, але до початку нового сезону.

Це рішення є серйозним фінансовим ударом для Пелес, адже може коштувати клубу близько 20 млн фунтів стерлінгів порівняно з призовими, які можна було б отримати в Лізі Європи.

Очікується, що Пелес вивчить повний текст рішення і, ймовірно, подасть ще один позов про компенсацію. Клуб вважав, що має вагомі аргументи і що виключення його з Ліги Європи через проблеми з багатоклубною власністю є абсурдним.

The Times вказує на те, що минулого сезону Манчестер Сіті та іспанська Жирона, які мають одного власника, а також Манчестер Юнайтед та французька Ніцца, які належать мільярдеру Джиму Реткліффу, отримали дозвіл брати участь в одному європейському турнірі.

Для Жирони та Ніцци були створені сліпі трасти, а директори клубів, пов’язані з Сіті та Юнайтед відповідно, пішли у відставку з правлінь.

Джерела Крістал Пелес повідомили газеті, що, на їхню думку, УЄФА не вжив би таких жорстких заходів, якби це стосувалося великого європейського клубу, такого як Барселона або МЮ.

Нагадаємо, Крістал Пелес виборов перепустку у Лігу Європи завдяки перемозі у Кубку Англії минулого сезону. У фіналі орли обіграли Манчестер Сіті.

