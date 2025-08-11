Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Роналду и Джорджина Родригес обручились: фото кольца с бриллиантом

Роналду і Джорджина
Фото: Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес после девяти лет отношений.

О помолвке с футболистом 31-летняя модель объявила в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото.

Роналду и Родригес обручились

О помолвке Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стало известно в понедельник, 11 августа, после того как модель опубликовала снимок рук и огромного бриллиантового кольца.

Подтверждая помолвку, уроженка Буэнос-Айреса написала: Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

В новом сезоне реалити-шоу Я – Джорджина на платформе Netflix Роналду, комментируя причину, почему они не поженились, говорил, что это произойдет, когда они это почувствуют.

– Это может произойти через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет, – говорил Криштиану.

Со своей стороны Джорджина призналась, что ее друзья часто дразнили ее по поводу того, когда она выйдет замуж.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. У них есть две общие дочери Алану и Белла. Также она является мачехой для трех других детей футболиста.

Криштіану Роналду

