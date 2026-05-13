В Ровно во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников, в части города зафиксировано отключение электроэнергии.

Об этом сообщают местные медиа.

Взрывы в Ровно сегодня: что известно

Днем, 13 апреля, прогремели взрывы в Ровно.

В городе объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении групп вражеских беспилотников в направлении города.

Местные медиа также отмечают, что в части города исчезло электроснабжение. Причины и масштабы повреждений уточняются.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил о попадании дрона по гражданской инфраструктуре. В частности, зафиксировано попадание в жилой дом.

По предварительным данным, погибли три человека, еще четыре человека пострадали.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны предупреждали о начале масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.

Враг атакует Украину ударными беспилотниками, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

По данным разведки, РФ может применить также крылатые ракеты воздушного и морского базирования и баллистическое вооружение.

Основные цели врага — энергетические объекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов государственной власти.

