Серия взрывов в Ровно и области: есть попадания в дом, погибшие и раненые
В Ровно во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников, в части города зафиксировано отключение электроэнергии.
Об этом сообщают местные медиа.
Обновлено в 15:18
Взрывы в Ровно сегодня: что известно
Днем, 13 апреля, прогремели взрывы в Ровно.
В городе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников.
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении групп вражеских беспилотников в направлении города.
Местные медиа также отмечают, что в части города исчезло электроснабжение. Причины и масштабы повреждений уточняются.
Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил о попадании дрона по гражданской инфраструктуре. В частности, зафиксировано попадание в жилой дом.
По предварительным данным, погибли три человека, еще четыре человека пострадали.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны предупреждали о начале масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.
Враг атакует Украину ударными беспилотниками, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.
По данным разведки, РФ может применить также крылатые ракеты воздушного и морского базирования и баллистическое вооружение.
Основные цели врага — энергетические объекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов государственной власти.