Украинская легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы Марина Бех-Романчук рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые преследуют ее уже несколько лет.

Об этом она призналась в интервью Маше Ефросининой.

Бех-Романчук о проблемах со здоровьем

Спортсменка рассказала, что в 2020 году ей диагностировали синдром поликистозных яичников. Предпосылки возникли еще в 2019 году, когда во время подготовки к чемпионату мира она резко похудела.

– У меня есть проблемы со здоровьем. В 2020 году мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников. Он был поставлен после того, как я перед одними соревнованиями перед чемпионатом мира в 2019 году очень резко похудела, – рассказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка объяснила, что это произошло на фоне неправильного диагноза и строгого диетического питания на сборах, когда она потеряла за две недели 4,5 кг.

– И это не просто там мышечная ушла или еще что-то. А это была чистая жировая. То есть я сожгла всю жировую. И все это делалось также ради медали, – призналась она.

Бех-Романчук отметила, что, как оказалось, причиной этого были гормональные сбои.

Впоследствии врачи установили диагноз, но пройти полноценное лечение она не могла из-за рисков, связанных с антидопинговым контролем.

– Очень многие люди думают, что мы, спортсмены, делаем, что хотим, а те, кто сдают положительную пробу, это человек сознательно где-то что-то принимает. А ты не можешь просто взять, выпить таблетку, потому что эта таблетка может быть занесена в реестр лекарств, которые считаются допингом. Запрещенными, – подчеркнула спортсменка.

Речь идет не о самой таблетке, а о веществе, которое в ней содержится. Спортсменка объяснила, что, например, в таблетке есть три компонента, и один из них запрещен.

Напомним, Марина Бех-Романчук приостановила карьеру после того, как получила отстранение из-за положительного результата допинг-теста. Впоследствии спортсменка сообщила, что беременна первенцем.

