Українська легкоатлетка, призерка чемпіонатів світу та Європи Марина Бех-Романчук розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям, які переслідують її вже кілька років.

Про це вона зізналася в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Бех-Романчук про проблеми зі здоров’ям

Спортсменка розповіла, що у 2020 році їй діагностували синдром полікістозних яєчників. Передумови виникли ще у 2019 році, коли під час підготовки до чемпіонату світу вона різко втратила вагу.

– У мене є проблеми зі здоров’ям. У 2020 році мені поставили діагноз синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений після того, коли я перед одними змаганнями перед чемпіонатом світу у 2019 році дуже різко схудла, – розповіла Бех-Романчук.

Легкоатлетка пояснила, що це сталося на тлі неправильного діагнозу та суворого дієтичного харчування на зборах, коли вона втратила за два тижні 4,5 кг.

– І це не просто там м’язева пішла чи ще щось. А це була чиста жирова. Тобто я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі, – зізналася вона.

Бех-Романчук зазначила, що, як виявилося, причиною цього були гормональні збої.

Згодом лікарі встановили діагноз, але пройти повноцінне лікування вона не могла через ризики, пов’язані з антидопінговим контролем.

– Дуже багато людей думають, що ми, спортсмени, робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу, це людина свідомо десь щось приймає. А ти не можеш просто взяти, випити пігулку, бо ця пігулка може бути занесена в реєстр ліків, які вважаються допінгом. Забороненими, — наголосила спортсменка.

Йдеться не про саму пігулку, а речовину, яка міститься у ній. Спортсменка пояснила, що, наприклад, у пігулці є три складники, і один із них є забороненим.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук призупинила кар’єру після того, як отримала відсторонення через позитивний результат допінг-тесту. Згодом спортсменка повідомила, що вагітна первістком.

