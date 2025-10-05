Команда McLaren досрочно завоевала Кубок конструкторов в Формуле-1 сезона-2025 после этапа в Сингапуре сезона-2025. Для команды это десятый титул в истории.

Британской конюшне удалось защитить титул за шесть этапов до завершения сезона.

McLaren – выиграл Кубок конструкторов

McLaren доминировал на протяжении большей части сезона и подходил к Гран-при Сингапура с преимуществом в 333 очка над ближайшим конкурентом Mercedes.

Чтобы гарантировать себе победу в сезоне, команде достаточно было набрать 13 очков. Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри справились с этой задачей.

Пиастри квалифицировался третьим, а Норрис пятым. В то же время во время самой гонки Ландо удалось опередить своего напарника и финишировать на подиуме на третьей строчке. Австралиец стал четвертым.

В целом они заработали для команды 27 очков и стали недосягаемыми для других команд в борьбе за трофей.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS! In a class of their own #F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Пиастри и Норрис считаются главными претендентами на победу в чемпионате Формулы-1. Борьба за титул среди гонщиков, вероятно, продлится до последней гонки.

Победу же на Гран-при Сингапура одержал гонщик Mercedes Джордж Рассел, стартовавший с поул-позиции.

Для McLaren – это десятая победа в чемпионате Формулы-1 в истории. По этому показателю они вышли на второе место, опередив Williams с девятью победами. Ferrari остается самой успешной командой Ф1 с 17 титулами.

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в американском Остине, где 17-19 октября ожидается Гран-при США.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

