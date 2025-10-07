Матч Украина U-20 – Испания U-20 в рамках 1/8 финала молодежного ЧМ-2025 7 октября в чилийском городе Вальпараисо на Эстадио Плая-Анча.

Начало матча – в 22:30 по киевскому времени.

Матч Украина U-20 – Испания U-20, где смотреть в Украине и кто покажет игру сине-желтых и Фурии Рохи на ЧМ-2025, рассказывают Факты ICTV.

Украина U-20 – Испания U-20: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Испания в прямом эфире на телеканале Суспільне Спорт.

Для просмотра матч будет доступен также на сайте Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 рассудит 38-летний марокканский арбитр Джаед Джалал.

Фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2025 считают сборную Испании. На победу Фурии Рохи дают коэффициент 1.75. Успех сборной Украины оценивают в 4.65. Ничья в основное время – 3.70.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет против команды, которая одержит победу в игре между Колумбией и Южной Африкой.

