Україна U-20 – Іспанія U-20: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧC-2025
Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 у межах 1/8 фіналу молодіжного ЧС-2025 7 жовтня у чилійському місті Вальпараїсо на Естадіо Плая-Анча.
Початок матчу – о 22:30 за київським часом.
Матч Україна U-20 – Іспанія U-20, де дивитися в Україні та хто покаже гру синьо-жовтих та Фурії Рохи на ЧС-2025, розповідають Факти ICTV.
Україна U-20 – Іспанія U-20: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Іспанія у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Спорт.
Для перегляду матч буде доступний також на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 розсудить 38-річний марокканський арбітр Джаєд Джалал.
Фаворитом матчу 1/8 фіналу ЧС-2025 вважають збірну Іспанії. На перемогу Фурії Рохи дають коефіцієнт 1.75. Успіх збірної України оцінюють в 4.65. Нічия в основний час – 3.70.
Переможець матчу у чвертьфіналі зіграє проти команди, яка здобуде перемогу у грі між Колумбією та Південною Африкою.