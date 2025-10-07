Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 у межах 1/8 фіналу молодіжного ЧС-2025 7 жовтня у чилійському місті Вальпараїсо на Естадіо Плая-Анча.

Початок матчу – о 22:30 за київським часом.

Матч Україна U-20 – Іспанія U-20, де дивитися в Україні та хто покаже гру синьо-жовтих та Фурії Рохи на ЧС-2025, розповідають Факти ICTV.

Україна U-20 – Іспанія U-20: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Іспанія у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Спорт.

Для перегляду матч буде доступний також на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 розсудить 38-річний марокканський арбітр Джаєд Джалал.

Фаворитом матчу 1/8 фіналу ЧС-2025 вважають збірну Іспанії. На перемогу Фурії Рохи дають коефіцієнт 1.75. Успіх збірної України оцінюють в 4.65. Нічия в основний час – 3.70.

Переможець матчу у чвертьфіналі зіграє проти команди, яка здобуде перемогу у грі між Колумбією та Південною Африкою.

