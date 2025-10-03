Сборная Украины U-20 обыграла сверстников из Парагвая в матче третьего круга группового этапа на чемпионате мира по футболу среди команд до 20 лет.

Матч Украина U-20 – Парагвай U-20 состоялся в чилийском Сантьяго на Национальном стадионе имени Хулио Мартинеса Праданоса и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Украина U-20 – Парагвай U-20: как прошел матч

Первый тайм матча прошел без голов. Парагвайцы немного больше владели мячом, но украинцы чаще били по воротам соперника. Сине-желтые нанесли пять ударов, в том числе один в створ ворот, футболисты Парагвая создали три удара.

Счет в матче открыл Максим Деркач в начале второго тайма, только что выйдя на замену вместо Даниила Кревсуна.

Впоследствии сине-желтые претендовали на пенальти, после того как Деркач упал в штрафной после толчка защитника соперника Лидера Касереса. Украинцы взяли челлендж для повтора, но арбитр встречи предпосылок для пенальти не увидел.

В то же время Парагваю удалось сравнять счет, после того как украинцы пропустили контратаку. Мяч рикошетом после удара Сезара Мино влетел в ворота Владислава Крапивцова.

Впрочем, Украина все же вырвала победу в матче. На 80-й минуте Матвей Пономаренко, который также появился на поле во втором тайме, пробил в нижний угол ворот с дальнего расстояния.

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Голы: Деркач, 46 Пономаренко, 80 – Мино, 69

Благодаря победе Украина заняла первое место в своей группе, набрав семь очков.

Парагвай удержал вторую позицию с четырьмя баллами, а тройку замкнула Южная Корея (4 балла), которая претендует на выход в плей-офф с третьего места. Для Панамы (1) выступление на молодежном ЧМ-2025 завершилось.

