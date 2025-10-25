Гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира-2025 в Джакарте (Индонезия) в опорном прыжке. Для сборной Украины это первая и единственная награда на этом Мундиале.

К ЧМ-2025 Чепурный подходил на фоне травмы, ведь получил повреждение пальцев во время тренировки. Из-за этого он ограничил количество снарядов для выступления на соревнованиях и выполнял только опорный прыжок.

Чепурный – бронзовый призер ЧМ-2025

Назар Чепурный в квалификации показал третий результат, набрав 4,316 балла. Это стало хорошей заявкой на защиту бронзы, которую он завоевал на ЧМ-2023.

Сейчас смотрят

В финале украинец улучшил свой результат по количеству набранных баллов. Его первый прыжок оценили в 14,466 балла, а во втором Назар улучшил оценку до 14,500.

Итоговым результатом Чепурного стала оценка 14,483 балла, что обеспечило ему бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал филиппинский гимнаст Карлос Юло с итоговым результатом 14,866, который опередил армянина Артура Давтяна на 0,033 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года проходил с 19 по 25 октября в столице Индонезии – Джакарте.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.