Гимнаст Чепурный завоевал бронзу чемпионата мира-2025 в опорном прыжке
Гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира-2025 в Джакарте (Индонезия) в опорном прыжке. Для сборной Украины это первая и единственная награда на этом Мундиале.
К ЧМ-2025 Чепурный подходил на фоне травмы, ведь получил повреждение пальцев во время тренировки. Из-за этого он ограничил количество снарядов для выступления на соревнованиях и выполнял только опорный прыжок.
Чепурный – бронзовый призер ЧМ-2025
Назар Чепурный в квалификации показал третий результат, набрав 4,316 балла. Это стало хорошей заявкой на защиту бронзы, которую он завоевал на ЧМ-2023.
В финале украинец улучшил свой результат по количеству набранных баллов. Его первый прыжок оценили в 14,466 балла, а во втором Назар улучшил оценку до 14,500.
Итоговым результатом Чепурного стала оценка 14,483 балла, что обеспечило ему бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Чемпионом мира в этой дисциплине стал филиппинский гимнаст Карлос Юло с итоговым результатом 14,866, который опередил армянина Артура Давтяна на 0,033 балла.
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года проходил с 19 по 25 октября в столице Индонезии – Джакарте.