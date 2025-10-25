Гімнаст Чепурний здобув бронзу чемпіонату світу-2025 в опорному стрибку
Гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову медаль у фіналі чемпіонату світу-2025 у Джакарті (Індонезія) в опорному стрибку. Для збірної України це перша та єдина нагорода на цьому Мундіалі.
До ЧС-2025 Чепурний підходив на тлі травми, адже зазнав ушкодження пальців під час тренування. Через це він обмежив кількість снарядів для виступу на змаганнях та виконував лише опорний стрибок.
Чепурний – бронзовий призер ЧС-2025
Назар Чепурний у кваліфікації показав третій результат, набравши 4.316 бала. Це стало хорошою заявкою на захист бронзи, яку він здобув на ЧС-2023.
У фіналі українець покращив свій результат за кількістю набраних балів. Його перший стрибок оціни на 14.466 бала, а у другому Назар покращив оцінку до 14.500.
Підсумковим результатом Чепурного стала оцінка 14.483 балів, що забезпечило йому бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.
Чемпіоном світу у цій дисципліні став філіппінський гімнаст Карлос Юло з підсумковим результатом 14.866, який випередив вірменина Артура Давтяна на 0.033 бали.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2025 року тривав з 19 до 25 жовтня в столиці Індонезії – Джакарті.