Софію Лискун виключили зі збірної та позбавили всіх нагород після зміни громадянства
- Спортсменка збірної ухвалила рішення, про яке не повідомила тренерів і федерацію.
- Виконком федерації зібрався на позачергове засідання через інцидент.
- Організація оголосила про подальші кроки на національному та міжнародному рівнях.
Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію Лискун зі складу національної збірної та позбавила її всіх звань і нагород, здобутих під егідою організації.
Лискун виключили зі складу національної збірної
Федерація оприлюднила офіційну заяву, у якій різко засудила рішення спортсменки національної команди Софії Лискун змінити громадянство без попередження тренерського штабу, Федерації чи Міністерства молоді та спорту України.
– Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені. У нашій спортивній родині є тренери та батьки спортсменів, які стали на захист і боронять Україну. Тому кожен, хто виходить на змагання під синьо-жовтим прапором, має усвідомлювати високу ціну цієї честі та відповідальності, – наголошується у заяві.
На позачерговому засіданні Виконавчий комітет Федерації одностайно вирішив виключити Софію Лискун зі складу національної збірної та позбавити всіх звань і нагород, здобутих під егідою організації.
Також Федерація повідомила, що звернеться до міжнародних спортивних структур із вимогою запровадити щодо спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних правил.
В організації наголосили, що залишають за собою право ініціювати додаткові заходи в межах українського законодавства та внутрішніх регламентів.
– Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати, – підкреслили у заяві.
Реакція НОК
Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав зміну Лискун громадянства на російське – зрадою.
Він заявив, що не очікував такої новини про перехід стрибунки у воду на російське громадянство під час відкритої фази війни з початку повномасштабного вторгнення.
Президент НОК додав, що Лискун стикалася з війною ще у 2014 році, оскільки проживала в Луганську.
– Був дуже неприємно здивований. Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва у 2014 році, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада. У мене це не укладається в голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність, – прокоментував президент НОК.
Нагадаємо, стрибунка у воду національної збірної України Софія Лискун отримала російське громадянство.
Свої дії вона пояснила тим, що, на її думку, в Україні існує некомпетентний підхід до підготовки спортсменів.