СБУ предупреждает о проведении мер безопасности на Севере: что ожидает граждан
Служба безопасности Украины вместе с подразделениями Сил обороны начала комплекс усиленных мер безопасности в северных регионах страны.
Как сообщает СБУ, такие действия проводятся в рамках исполнения решения Ставки верховного главнокомандующего и направлены на усиление защиты территорий, которые граничат с Россией и Беларусью.
Мероприятия охватывают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области. Их координирует Антитеррористический центр при СБУ, а для работы привлечены Национальная полиция, Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.
СБУ отмечает, что их основной целью является недопущение проникновения вражеских групп в приграничные районы, предотвращение диверсий, террористических проявлений, разведывательной и подрывной деятельности.
В рамках мероприятий силовики будут проводить усиленные проверки граждан, досмотры автомобилей, территорий и отдельных помещений для выявления запрещенных предметов.
Во время проведения возможно ограничение прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, выполнять законные требования правоохранителей и соблюдать комендантский час.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении на фоне данных разведок о российском планировании наступления со стороны Беларуси.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что угроза от России со стороны Беларуси сохраняется, враг стремится расширить фронт благодаря операциям на Севере.