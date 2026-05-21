Служба безопасности Украины вместе с подразделениями Сил обороны начала комплекс усиленных мер безопасности в северных регионах страны.

На Севере Украины СБУ и Силы обороны проводят мероприятия по усилению безопасности

Как сообщает СБУ, такие действия проводятся в рамках исполнения решения Ставки верховного главнокомандующего и направлены на усиление защиты территорий, которые граничат с Россией и Беларусью.

Мероприятия охватывают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области. Их координирует Антитеррористический центр при СБУ, а для работы привлечены Национальная полиция, Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Сейчас смотрят

СБУ отмечает, что их основной целью является недопущение проникновения вражеских групп в приграничные районы, предотвращение диверсий, террористических проявлений, разведывательной и подрывной деятельности.

В рамках мероприятий силовики будут проводить усиленные проверки граждан, досмотры автомобилей, территорий и отдельных помещений для выявления запрещенных предметов.

Во время проведения возможно ограничение прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, выполнять законные требования правоохранителей и соблюдать комендантский час.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении на фоне данных разведок о российском планировании наступления со стороны Беларуси.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что угроза от России со стороны Беларуси сохраняется, враг стремится расширить фронт благодаря операциям на Севере.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.