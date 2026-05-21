Украина направила в Международный уголовный суд новый пакет материалов о депортации и незаконном содержании в России более 1 800 украинских заключенных из Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

О каких новых преступлениях РФ сообщили МУС

В ноябре 2022 года российские военные принудительно переместили жителей Херсонщины и Николаевщины через временно оккупированный Крым в колонии в России.

– Доказательства подтверждают, что это была заблаговременно организованная операция: от захвата украинских тюрем до содержания людей на территории государства-агрессора. В российских колониях украинских заключенных избивают, пытают, подвергают психологическому давлению, угрожают расстрелами и вынуждают к строительству вражеских военных укреплений, – рассказал Кравченко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что россияне принудительно навязывают захваченным пленным гражданство своей страны, незаконно удерживают их даже после окончания срока наказания или задерживают и бросают в тюрьму повторно.

Прокуратура подытожила, что такие действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Отмечается, что в основе материалов, подавших в МУС, лежат показания более 400 потерпевших и очевидцев, а также анализ решений российских судов, официальных документов, ответов государственных органов РФ и другие доказательства.

Напомним, заместитель прокурора Международного уголовного суда Нажат Шамим Хан сообщила, что расследование МУС, касающееся полномасштабного российского вторжения в Украину, не прекратится даже при достижении мирного соглашения.

