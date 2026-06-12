Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал продолжение помощи Украине и увеличение ее финансирования до $750 млн.

Об этом сообщает Reuters.

Что предполагает решение Сената США

Законопроект также предусматривает разведывательную поддержку Киева и запрет на любое признание оккупированных Россией украинских территорий.

Сейчас смотрят

Журналисты отмечают, что, по информации двух источников, ознакомившихся с законопроектом, этим решением также хотят изменить название Министерства обороны США на Министерство войны.

– Группа республиканцев заявила, что завершила свою версию NDAA, которая включает $750 млн для Инициативы содействия безопасности Украины, которая платит американским компаниям ⁠за оружие для украинских военных, – говорится в материале.

Масштабный законопроект Сената, содержащий в общей сложности $1,15 трлн на оборону, определяет все: начиная с того, сколько кораблей, самолетов и ракетных систем собираются купить, заканчивая тем, сколько средств будет выделено для американских военных и как будут решать геополитические угрозы.

В тексте Сената, объявленном в четверг, также запрещают расходование средств на любую деятельность, признающую суверенитет России над международно признанной территорией Украины, и предписывают Департаменту оказывать разведывательную поддержку Киеву с целью поддержки военных операций для защиты или возвращения этой территории.

Сенатская комиссия обнародовала свой законопроект через неделю после того, как Палата представителей приняла закон о предоставлении помощи Украине и введении новых санкций против России.

Инициативу еще предстоит одобрить полному составу Палаты представителей и Сената, после чего документ поступит в Белый дом.

– В то время как многие члены Конгресса от обеих партий решительно поддержали Украину в первые годы после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, некоторые из ближайших республиканских союзников Трампа, включая руководство Палаты представителей и Сенат, стали прохладнее по отношению к Киеву с тех пор, – обратили внимание в Reuters.

Там напомнили, что помощь США Киеву резко замедлилась, и это не изменилось, даже когда Россия и Украина стали бить друг друга ракетами, беспилотниками и артиллерией. Издание подытожило, что мирные переговоры зашли в тупик, а Украина отвергла требование президента России Владимира Путина о том, чтобы она сдала территорию, которую она успешно защищает с 2022 года.

Напомним, по информации Bloomberg, лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены обсудить с Дональдом Трампом новый подход к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Президент Владимир Зеленский считает, что в окружении российского диктатора Владимира Путина нет единой позиции по продолжению войны.

В то же время Украина остается открытой для переговоров, но не согласится на территориальные уступки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.