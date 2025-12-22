Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что в ближайшее время не планирует свадьбу.

Об этом спортсменка рассказала в комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк.

Магучих о свадьбе с женихом

24-летняя Ярослава находится в отношениях с Назаром Степановым, сыном ее тренера. Парень сделал Магучих предложение в 2023 году, но, по словам легкоатлетки, свадьбы в ближайшее время не будет.

– Будет ли свадьба в ближайшее время? Нет, не будет. Следующий вопрос. Это такое личное, не буду отвечать, – сказала она.

Также Ярослава не захотела комментировать, почему в социальных сетях не публикует совместные фото с любимым.

Между тем Магучих попробовала свои силы в актерстве. Спортсменка приняла участие в съемках рождественского мюзикла Жив пес Сірко, режиссером которого выступил комик Василий Байдак.

Ярослава держит в секрете роль, которая ей досталась, но призналась, что для нее съемки были неожиданными.

– Я сначала такая: Так я – сниматься? Ага, интересно. Но эта новизна, то, что нужно почувствовать и попробовать, – она победила, и у меня как раз было межсезонье, поэтому удалось принять участие в съемках. Что было самым страшным? На самом деле мне не было страшно.

Спортсмены – такие люди, они эмоционально устойчивы ко всему, а было больше интересно, как все происходит, как проходят съемки, – сказала Магучих.

Напомним, в сезоне-2025 Ярослава Магучих стала бронзовым призером чемпионата мира. Ее медаль стала единственной для Украины на мундиале.

