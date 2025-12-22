Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, що найближчим часом не планує весілля.

Про це спортсменка зізналася у коментарі журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.

Магучіх про весілля з нареченим

24-річна Ярослава перебуває у стосунках з Назаром Степановим, сином її тренерки. Хлопець освідчився Магучіх у 2023 році, але, за словами легкоатлетки, весілля найближчим часом не буде.

Зараз дивляться

– Чи буде весілля найближчим часом? Ні, не буде. Наступне питання. Це таке особисте не буду відповідати, – сказала вона.

Також Ярослава не захотіла коментувати, чому у соціальних мережах не публікує спільні фото з коханим.

Тим часом Магучіх спробувала свої сили в акторстві. Спортсменка взяла участь у зніманнях різдвяного мюзиклу Жив пес Сірко, режисером якого виступив комік Василь Байдак.

Ярослава тримає у секреті роль, яка їй дісталася, але зізналася, що для неї знімання були неочікуваними.

– Я спочатку така: То я – зніматися? Ага, цікаво. Але ця новизна, те, що треба відчути й спробувати, – вона виграла, і в мене якраз було міжсезоння, тож вдалося взяти участь у зніманнях. Що було найстрашніше? Насправді мені не було страшно.

Спортсмени – такі люди, вони емоційно стійкі до всього, а було більше цікаво, як усе відбувається, як відбуваються знімання, – сказала Магучіх.

Нагадаємо, у сезоні-2025 Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Її медаль стала єдиною для України на мундіалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.