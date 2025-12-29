Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер є найбагатшим пілотом в історії Формули-1. Його статки оцінюють у €691 млн.

Про це пише портал Racing News 365, посилаючись на дані GQ Sports.

П’ять найбагатших гонщиків в історії Формули-1

До списку потрапили два чинних гонщики Формули-1 Льюїс Гемілтон, який є гонщиком Ferrari, та Фернандо Алонсо із команди Aston Martin. Однак до рейтинг не потрапив триразовий чемпіон королівських перегонів останніх років Макс Ферстаппен.

На першому місці зі значним відривом перебуває Міхаель Шумахер. За свою кар’єру він здобув 91 перемогу і сім титулів чемпіона світу з Формули-1. Його статки оцінюють у €671 млн.

Другу сходинку посідає ще один семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон. Британець є найуспішнішим гонщиком за кількістю перемог у гонках – 105. У 2025 році Гемільтон приєднався до Ferrari після багаторічної кар’єри у Mercedes.

Попри те, що його перший сезон за Скудерію став катастрофою у плані результатів, він обернувся величезним успіхом у плані маркетингу. Статки Гемілтона оцінюють у €258 млн.

Третю сходинку посідає найдосвідченіший гонщиком в історії Формули-1 Фернандо Алонсо. У свої 44 роки іспанець продовжує змагатися на найвищому рівні, заробляючи солідні гроші. Зазначається, що Алонсо заробив за кар’єру €224 млн.

До п’ятірки також увійшли Кімі Райкконен (€216 млн), який завершив кар’єру в Формулі-1 у 2021 році, та легенда автоперегонів Нікі Лауда (€172 млн), який поза межами гоночної траси був глибоко залучений в авіаційну галузь, заснувавши та керуючи трьома авіакомпаніями.

