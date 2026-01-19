Двухкратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук заявил о завершении профессиональной карьеры спортсмена.

О своем решении украинский пловец сообщил во время официальной пресс-конференции.

В то же время, Романчук не оставляет спорт окончательно. В конце 2025 года его избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Ранее он также возглавлял обособленное подразделение федерации в Хмельницкой области.

Кроме административной деятельности, эксспортсмен планирует работать тренером и будет заниматься подготовкой детей, специализирующихся в плавании.

Последним стартом в карьере Михаила Романчука стали Олимпийские игры 2024 в Париже.

Там он вышел на старт только в одном заплыве, на дистанции 800 метров свободным стилем, где занял 17 место в квалификации. По болезни спортсмен не смог выступить на дистанции 1500 метров.

Самым успешным в карьере Романчука стал 2021 год. На Олимпийских играх он завоевал две награды: серебряную медаль на дистанции 1500 метров и бронзовую — на 800 метрах вольным стилем.

Михаил Романчук: главные достижения

Михаил Романчук является одним из двух украинских мультимедалистов в олимпийском плавании, имея в своем наследии две награды. Больше медалей среди украинцев получила только Яна Клочкова – пять.

На чемпионатах мира по водным видам спорта Романчук четырежды поднимался на пьедестал: дважды становился серебряным призером на дистанции 1500 метров вольным стилем в 2017 и 2019 годах, получил бронзу на 800 метрах в 2022 году, а также медаль.

По количеству наград на чемпионатах мира в бассейне он делит второе место в истории Украины с Олегом Лисогором, уступая только Яне Клочковой.

На европейской арене Романчук является 10-кратным призером чемпионатов Европы, из которых шесть раз становился чемпионом — трижды в 800 метрах, дважды в 1500 метрах и однажды в 400 метрах.

Также он дважды завоевал медали чемпионатов мира и трижды — чемпионатов Европы на короткой воде. В 2014 году Романчук завоевал две награды Юношеских Олимпийских игр, став чемпионом на дистанции 400 метров.

Украинский пловец является обладателем трех национальных рекордов – на дистанциях 400, 800 и 1500 метров свободным стилем.

