Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук заявив про завершення професійної кар’єри спортсмена.

Про своє рішення український плавець повідомив під час офіційної пресконференції.

Романчук оголосив про завершення професійної кар’єри спортсмена

Водночас Романчук не залишає спорт остаточно. Наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Раніше він також очолював відокремлений підрозділ федерації у Хмельницькій області.

Крім адміністративної діяльності, ексспортсмен планує працювати тренером і займатиметься підготовкою дітей, які спеціалізуються у плаванні.

Останнім стартом у кар’єрі Михайла Романчука стали Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Там він вийшов на старт лише в одному запливі, на дистанції 800 метрів вільним стилем, де посів 17-те місце у кваліфікації. Через хворобу спортсмен не зміг виступити на дистанції 1500 метрів.

Найуспішнішим у кар’єрі Романчука став 2021 рік. На Олімпійських іграх він виборов дві нагороди: срібну медаль на дистанції 1500 метрів та бронзову — на 800 метрах вільним стилем.

Михайло Романчук: головні досягнення

Михайло Романчук є одним із двох українських мультимедалістів в олімпійському плаванні, маючи у своєму доробку дві нагороди. Більше медалей серед українців здобула лише Яна Клочкова – п’ять.

На чемпіонатах світу з водних видів спорту Романчук чотири рази підіймався на п’єдестал: двічі ставав срібним призером на дистанції 1500 метрів вільним стилем у 2017 та 2019 роках, здобув бронзу на 800 метрах у 2022 році, а також медаль у плаванні на відкритій воді на дистанції 5 км.

За кількістю нагород на чемпіонатах світу в басейні він ділить друге місце в історії України з Олегом Лісогором, поступаючись лише Яні Клочковій.

На європейській арені Романчук є 10-разовим призером чемпіонатів Європи, з яких шість разів ставав чемпіоном — тричі на 800 метрах, двічі на 1500 метрах і одного разу на 400 метрах.

Також він двічі здобував медалі чемпіонатів світу та тричі — чемпіонатів Європи на короткій воді. У 2014 році Романчук виборов дві нагороди Юнацьких Олімпійських ігор, ставши чемпіоном на дистанції 400 метрів.

Український плавець є володарем трьох національних рекордів — на дистанціях 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем.

