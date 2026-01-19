Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на Australian Open, уступив в первом круге австралийке Айле Томлянович.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 33 минуты, а сам матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу австралийки.

Стародубцева завершила выступления на AO-2026

Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Для нее это было третье участие в Australian Open, где она пыталась преодолеть стартовый круг.

Сейчас смотрят

За матч Стародубцева совершила пять эйсов, отыграла шесть из 12 брейк-поинтов, имела больше виннеров (31:19), но и больше невынужденных ошибок (48:40).

В стартовом сете Юлия одержала победу благодаря брейку в третьем гейме. Во второй партии украинке удалось сравнять счет после рывка соперницы 0:3 и впоследствии перевести игру на тайбрейк, но там она проиграла.

Решающая партия была за австралийкой – украинка проиграла три из четырех своих подач и завершила выступления на турнире.

Юлия Стародубцева – третья украинка, которая завершила выступления в стартовом круге Australian Open-2026. Ранее соревнования на этой стадии прекратили Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Единственной украинкой, которая преодолела первый раунд, стала Элина Свитолина. В третий игровой день на турнире стартуют еще две украинки Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.