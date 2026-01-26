Украинская фехтовальщица Анна Максименко стала бронзовым призером Гран-при по фехтованию на шпагах, который состоялся в катарской Дохе.

Для 18-летней украинки это вторая награда на уровне Гран-при по фехтованию.

Максименко – завоевала бронзу на Гран-при

Украинка начала выступления с поединка против швейцарки Паулине Брюннер, которую одолела со счетом 15:12. После этого она прошла итальянку Сару Марию Ковальчик (15:14), а на пути к четвертьфиналу победила Эмму Боршодьи (15:11).

В 1/4 финала ее соперницей была француженка Лорен Ремби, дуэль против которой завершилась победой 15:11. Выход в полуфинал гарантировал украинке как минимум бронзу.

За выход в финал она соревновалась с венгеркой Эстер Мухари. Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу соперницы. Таким образом Анна стала бронзовым призером Гран-при.

Первую награду на уровне Гран-при Максименко завоевала в марте 2025 года на Гран-при по фехтованию в Будапеште, когда завоевала золото.

