Українська фехтувальниця Анна Максименко стала бронзовою призеркою Гран-прі з фехтування на шпагах, що відбувся у катарській Досі.

Для 18-річної українки це друга нагорода на рівні Гран-прі з фехтування.

Максименко – виборола бронзу на Гран-прі

Українка розпочала виступи з поєдинку проти швейцарки Пауліне Брюннер, яку здолала з рахунком 15:12. Після цього вона пройшла італійку Сару Марію Ковальчик (15:14), а на шляху до чвертьфіналу перемогла Емму Боршодьї (15:11).

В 1/4 фіналу її суперницею була француженка Лорен Рембі, дуель проти якої завершилася перемогою 15:11. Вихід до півфіналу гарантував українці щонайменше бронзу.

За вихід до фіналу вона змагалася з угоркою Естер Мухарі. Поєдинок завершився з рахунком 15:14 на користь суперниці. Таким чином Анна стала бронзовою призеркою Гран-прі.

Першу нагороду на рівні Гран-прі Максименко здобула у березні 2025 року на Гран-прі з фехтування у Будапешті, коли виборола золото.

Джерело : Суспільне

