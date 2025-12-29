Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) восстановить в правах юниоров из России и Беларуси.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

FIE восстановила в правах юниоров из РФ: реакция Харлан

FIE разрешила россиянам и беларусам в юниорской и кадетской категориях вернуться к соревнованиям под национальной символикой с 2026 года. Решение приняли после голосования Исполкома организации в декабре.

Харлан заявила, что Международная федерация фехтования “упала еще ниже в 2025 году”, поскольку под прикрытием так называемых олимпийских принципов позволяет участие “нейтральных” спортсменов, которые публично поддерживают режим диктатора Владимира Путина.

– Как для украинской спортсменки, это неприемлемо для меня. Я представляю страну, которая пережила 1 399 дней полномасштабного вторжения и почти 12 лет войны, отмеченной убийствами, оккупацией, похищениями и террором. Все это происходит под тем же флагом и гимном, – написала Харлан.

Она добавила, что не может рассматривать это решение как что-то иное, как молчаливую поддержку агрессии против Украины.

– Верю, что спорт имеет силу быть голосом справедливости. Но для этого нужна смелость называть вещи своими именами, – добавила она.

В середине декабря Международный олимпийский комитет обнародовал рекомендации, предусматривающие смягчение ограничений на участие российских и беларусских спортсменов на юношеском уровне. После этого в “нейтральном” статусе к соревнованиям допустили атлетов шахматная федерация FIDE и лыжная федерация FIS.

В то же время FIE еще в ноябре сформировала список из 23 российских спортсменов, выступающих как “нейтральные” в юниорской и кадетской возрастных группах, а в декабре дополнила его двумя атлетами из Беларуси.

