Украина обыграла Чехию и вышла в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу
- Украина победила Чехию 5:3 в решающем матче группового этапа Евро-2026.
- В четвертьфинале Евро-2026 сине-желтые сыграют против Франции.
Сборная Украины по футзалу одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2026 и вышла в четвертьфинал турнира.
В третьем туре сине-желтые одержали победу над сборной Чехии со счетом 5:3.
Евро-2026 по футзалу: Украина вышла в плей-офф
Сборная Украины открыла счет в конце первого тайма благодаря голу Игоря Чернявского. Через минуту Евгений Жук удвоил преимущество сине-желтых. Таким образом, на перерыв украинская команда ушла при счете 2:0.
В начале второго тайма Даниил Абакшин воспользовался ошибкой соперника, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 28-й минуте Абакшин оформил дубль, отправив мяч после подачи с углового.
Однако впоследствии чехам удалось отквитать гол усилиями Павла Дрозда. А еще через шесть минут Адам Кноблох забил второй гол Чехии. После этого тренерский штаб сборной Украины взял тайм-аут. На 36-й минуте украинцы отличились в пятый раз – на этот раз забил Назар Швед.
Однако финальную точку в матче поставила Чехия, когда Радим Заруба сыграл на добивании.
Чехия – Украина – 3:5
- Голы: Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявский, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36
Таким образом сборная Украины заняла второе место в квартете B, набрав шесть очков.
Соперником сине-желтых в 1/4 финала Евро-2026 станет сборная Франции, которая выиграла квартет A, набрав семь очков.