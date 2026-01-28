Сборная Украины по футзалу одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2026 и вышла в четвертьфинал турнира.

В третьем туре сине-желтые одержали победу над сборной Чехии со счетом 5:3.

Евро-2026 по футзалу: Украина вышла в плей-офф

Сборная Украины открыла счет в конце первого тайма благодаря голу Игоря Чернявского. Через минуту Евгений Жук удвоил преимущество сине-желтых. Таким образом, на перерыв украинская команда ушла при счете 2:0.

Сейчас смотрят

В начале второго тайма Даниил Абакшин воспользовался ошибкой соперника, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 28-й минуте Абакшин оформил дубль, отправив мяч после подачи с углового.

Однако впоследствии чехам удалось отквитать гол усилиями Павла Дрозда. А еще через шесть минут Адам Кноблох забил второй гол Чехии. После этого тренерский штаб сборной Украины взял тайм-аут. На 36-й минуте украинцы отличились в пятый раз – на этот раз забил Назар Швед.

Однако финальную точку в матче поставила Чехия, когда Радим Заруба сыграл на добивании.

Чехия – Украина – 3:5

Голы: Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявский, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Таким образом сборная Украины заняла второе место в квартете B, набрав шесть очков.

Соперником сине-желтых в 1/4 финала Евро-2026 станет сборная Франции, которая выиграла квартет A, набрав семь очков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.