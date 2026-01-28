Збірна України з футзалу здобула перемогу у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 та вийшла до чвертьфіналу турніру.

У третьому турі синьо-жовті здобули перемога над збірною Чехії з рахунком 5:3.

Євро-2026 з футзалу: Україна вийшла у плейоф

Збірна України відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Ігоря Чернявського. Через хвилину Євгеній Жук подвоїв перевагу синьо-жовтих. Тож на перерву українська команда пішла за рахунку 2:0.

На початку другого тайму Даниїл Абакшин скористався помилкою суперника, перехопив м’яч та відправив його у порожні ворота. На 28-й хвилині Абакшин оформив дубль, відправивши м’яч після подачі з кутового.

Проте згодом чехам вдалося відквитати гол зусиллями Павела Дрозда. А ще за шість хвилин Адам Кноблох забив другий гол Чехії. Після цього тренерський штаб збірної України взяв тайм-аут. На 36-й хвилині українці відзначилися уп’яте – цього разу забив Назар Швед.

Проте фінальну крапку у матчі поставила Чехія, коли Радім Заруба зіграв на добиванні.

Чехія – Україна – 3:5

Голи: Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявський, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Таким чином збірна України посіла друге місце у квартеті B, набравши шість очок.

Суперником синьо-жовтих в 1/4 фіналу Євро-2026 стане збірна Франції, яка виграла квартет A, набравши сім очок.

