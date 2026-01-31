В четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2026 украинская команда проиграла Франции со счетом 2:4 после экстра-таймов.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины по футзалу уступила Франции

В четвертьфинале Евро-2026 по футзалу сборная Украины провела матч против Франции на Рига-Арене в Риге.

Первый тайм проходил в ровном темпе. Команды действовали в открытом стиле и нанесли много ударов по воротам, при этом украинцы имели незначительное преимущество по этому показателю — 22 против 17.

Обе стороны имели возможности отличиться, однако вратари сыграли надежно, а исполнителям атак не хватало точности. После первых 20 минут счет оставался 0:0.

После перерыва характер игры не изменился — борьба оставалась жесткой, количество ударов по воротам оставалось высоким.

Первыми забили французы: на 28-й минуте Амин Геддура получил передачу в штрафной площади и перебросил мяч мимо Александра Сухова.

На 30-й минуте сборная Украины сравняла счет. Абдессамад Мохаммед рукой выбил мяч из собственных ворот, за что получил красную карточку. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Евгений Жук.

До завершения основного времени подопечные Александра Косенко имели две реальные возможности выйти вперед, однако удары Петра Шотурмы и Игоря Корсуна отразил вратарь сборной Франции.

Основное время завершилось со счетом 1:1, и матч перешел в экстратаймы.

На старте первого дополнительного тайма из-за шестого командного фола украинцев судья назначил дабл-пенальти в ворота сине-желтых.

Сухейль Мухудин точно пробил с 10-метровой отметки. В конце этого же экстратайма он нанес результативный удар со средней дистанции и оформил дубль.

Во втором дополнительном тайме сборная Украины перешла на игру с пятью полевыми игроками, но пропустила контратаку, во время которой Мухудин забил третий мяч в этой встрече.

Впоследствии украинцы получили право на дабл-пенальти, который реализовал Игорь Корсун, сократив отставание. Отыграться украинской команде не удалось.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу Франции. Французская сборная вышла в полуфинал Евро-2026, где 4 февраля сыграет с победителем пары Португалия — Бельгия.

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы.

Евро-2026. 1/4 финала

Франция — Украина 4:2

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41, 45, 48 — Жук, 30, Корсун, 46

В полуфинале чемпионата Европы-2026 сборная Франции встретится с победителем противостояния между чемпионами двух последних континентальных первенств Португалией и Бельгией. Полуфинальные матчи Евро-2026 пройдут в среду, 4 февраля.

