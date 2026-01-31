У чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи-2026 українська команда програла Франції з рахунком 2:4 після екстратаймів.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Збірна України з футзалу поступилася Франції

У чвертьфіналі Євро-2026 із футзалу збірна України провела матч проти Франції на Рига-Арені в Ризі.

Перший тайм відбувався в рівному темпі. Команди діяли у відкритому стилі та завдали багато ударів по воротах, при цьому українці мали незначну перевагу за цим показником – 22 проти 17.

Обидві сторони мали нагоди відзначитися, однак воротарі зіграли надійно, а виконавцям атак бракувало точності. Після перших 20 хвилин рахунок залишався 0:0.

Після перерви характер гри не змінився – боротьба залишалася жорсткою, кількість ударів по воротах залишалася високою.

Першими забили французи: на 28-й хвилині Амін Геддура отримав передачу в штрафному майданчику та перекинув м’яч повз Олександра Сухова.

На 30-й хвилині збірна України зрівняла рахунок. Абдессамад Мохаммед рукою вибив м’яч із власних воріт, за що отримав червону картку. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Євгеній Жук.

До завершення основного часу підопічні Олександра Косенка мали дві реальні можливості вийти вперед, проте удари Петра Шотурми та Ігоря Корсуна відбив воротар збірної Франції.

Основний час завершився з рахунком 1:1, і матч перейшов в екстратайми.

На старті першого додаткового тайму через шостий командний фол українців суддя призначив дабл-пенальті у ворота синьо-жовтих.

Сухейль Мухудін точно пробив із 10-метрової позначки. Наприкінці цього ж екстратайму він завдав результативного удару із середньої дистанції та оформив дубль.

У другому додатковому таймі збірна України перейшла на гру з п’ятьма польовими гравцями, але пропустила контратаку, під час якої Мухудін забив третій м’яч у цій зустрічі.

Згодом українці отримали право на дабл-пенальті, який реалізував Ігор Корсун, скоротивши відставання. Відігратися українській команді не вдалося.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь Франції. Французька збірна вийшла до півфіналу Євро-2026, де 4 лютого зіграє з переможцем пари Португалія – Бельгія.

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи.

Євро-2026. 1/4 фіналу

Франція – Україна 4:2

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41, 45, 48 – Жук, 30, Корсун, 46

У півфіналі чемпіонату Європи-2026 збірна Франції зустрінеться з переможцем протистояння між чемпіонами двох останніх континентальних першостей Португалією та Бельгією. Півфінальні матчі Євро-2026 пройдуть у середу, 4 лютого.

